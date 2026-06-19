Artistas de música popular, incluida la esposa de Yeison Jiménez, fueron blanco de críticas por su apoyo a Abelardo de la Espriella

La campaña política del abogado continúa sumando famosos a pocos días de que se conozca el nombre del presidente de Colombia para los próximos cuatro años - crédito Abelardo De La Espriella / X

El abogado Abelardo de la Espriella sumó respaldo público desde la música popular colombiana, después de que varios artistas y figuras de la farándula criolla se pronunciaran con mensajes de apoyo en la recta final de la campaña, pues el 21 de junio de 2026 se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En la jornada del 18 de junio de 2026, De la Espriella publicó un video con varios exponentes del género como Francy, Pipe Bueno, Alzate, Ciro Quiñonez, Juan Pablo Navarrete y la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, en el que ellos expresan estar “Firmes por la Patria”.

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Además del video, el aspirante a la Presidencia de la República escribió en sus redes sociales: “Qué alegría compartir con grandes exponentes de la música popular colombiana. Gracias por su cariño, por su respaldo y por demostrar que esta causa une a colombianos de todos los rincones y de todos los sectores. Ustedes también hacen parte de esta gran manada que sueña con una ‘Patria Milagro’”.

La postura puso al género popular en el centro de la conversación y encendió reacciones encontradas en redes - crédito Abelardo De La Espriella / X

En medio de la visita, Pipe Bueno fue el encargado de dar un mensaje a los seguidores del abogado y del género musical con el que mostró su posición política y cultural al afirmar: “Hoy queremos decirles que primero, como ciudadanos colombianos de nuestra querida patria y después como parte de representación de la música popular colombiana, estamos: firmes por la patria”, en la frase final lo acompañaron todos los presentes para reforzar el significado del lema de la campaña.

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El pronunciamiento no se quedó allí, pues los artistas aprovecharon su talento para hacer una adaptación de un tema de Yeison Jiménez para vincularla a la campaña del jurista.

Juan Pablo Navarrete y Ciro Quiñonez interpretaron una versión modificada del tema MLP, con la siguiente letra: “Me vale madre, ya casi un año y conmigo no han podido. Profesional, muy familiar y bendecido. Y como Colombia hoy me quiere, están ardidos”.

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En el mismo fragmento, la letra fue reescrita para incorporar consignas y una mención directa al abogado: “Que sigan hablando, los perros ladrando, los votos sumando y el pueblo rezando. Pa’ que De la Espriella, entre a gobernarnos. ¡Firmes por la Patria!”.

Cabe mencionar que la versión original de la canción MLP dice: “Que sigan hablando, yo aquí facturando, los perros ladrando y la cuenta llenando y pa’ que les duela yo sigo cantando”.

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Estos son algunos de los artistas que se mostraron a favor del abogado - crédito @pipebueno y @alzatemusica / Instagram

En medio del encuentro también hizo presencia Francy, Alzate y la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, lo que sorprendió a seguidores de los cantantes y abrió una discusión en redes, con mensajes de respaldo y críticas alrededor de la declaración pública.

De la Espriella le hizo una promesa a los artistas

En medio del encuentro, el abogado tuvo la oportunidad de dialogar con los cantantes del género y conocer un poco más de su trabajo. Así que en el mensaje publicado en sus plataformas digitales les hizo una promesa.

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“En mi gobierno, los artistas volverán a ocupar el lugar que merecen. Trabajaremos para dignificar su labor, proteger sus derechos de autor, fortalecer la industria musical y crear más oportunidades para que el talento colombiano pueda vivir de su arte y conquistar escenarios en Colombia y en el mundo. Porque cuando la cultura prospera, prospera la Patria”, escribió.

Yeison Jiménez expresó en varias oportunidades su respaldo a la derecha en Colombia - crédito Yeison Jiménez﻿ / Facebook

Comentarios en redes sociales

Sin duda, la publicación causó revuelo, teniendo en cuenta que el género está en auge a nivel nacional y entre las reacciones más populares se encuentran algunos de apoyo como: “Que lindo tema, dónde lo descargamos” y “Los más grandes del género popular saben quién es la mejor opción, eso es todo”.

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En contraste, otros se fueron en contra de los artistas: “Era de esperarse, que triste que la gente se deje llevar por una imagen” y “Una razón más para no volver a escuchar a Pipe Bueno, Francy, Alzate y Ciro Quiñonez”.