Permiso de porte de armas fue suspendido por segunda vuelta electoral: conozca los detalles

Por elecciones de segunda vuelta, en Bogotá y todos los municipios de Cundinamarca y algunos del Meta se suspenderán permisos de porte de armas - crédito Ejército Nacional

Desde la Alcaldía de Bogotá se informó que la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional implementará una suspensión temporal de los permisos para el porte de armas de fuego y armas traumáticas durante la segunda vuelta presidencial en Colombia.

La suspensión se aplicará en la ciudad de Bogotá, el departamento de Cundinamarca —con excepción en los municipios de Medina y Paratebueno— y en los municipios de San Juanito y El Calvario, en el Meta.

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La medida regirá desde las 6:00 a. m. del sábado 20 de junio de 2026 hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio de 2026, para fortalecer la seguridad y la convivencia durante el proceso electoral.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión obedece a los lineamientos de la Resolución 00004131 de 2026 y replica lo dispuesto en la primera vuelta presidencial.

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Las excepciones serán entidades estatales, empresas de vigilancia y seguridad privada, misiones diplomáticas, personal activo, veteranos de la Fuerza Pública y profesionales oficiales de la reserva - crédito archivo Colprensa

En ese sentido, la restricción se aplicará a permisos otorgados a personas naturales y jurídicas, con excepciones únicamente para entidades estatales, empresas de vigilancia y seguridad privada, misiones diplomáticas, personal activo, veteranos de la fuerza pública y profesionales oficiales de la reserva.

Desde la Alcaldía recordaron que durante los comicios es prohibido el porte de armas, de manera que se debe reportar cualquier hecho contrario a la convivencia o delito a través de la Línea de Emergencias 123, medida que facilita las sanciones y procesos investigativos y contribuye a la seguridad de Bogotá.

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Ni armas, ni “shots”: desde el distrito ratificaron los horarios de la ley seca por elecciones

Desde el Distrito Capital se confirmó la continuidad de la ley seca durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 21 de junio de 2026, lo que significa que la restricción a la venta y consumo de bebidas alcohólicas sigue en firme desde la medianoche del viernes 19 de junio hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio, de acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mandatario distrital sostuvo en una rueda de prensa que la decisión responde a un análisis técnico realizado junto con el Consejo de Seguridad, que evaluó las condiciones de orden público previas a la jornada electoral.

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Los detalles tras la firma del decreto se conocieron el miércoles 17 de junio de 2026 - créditos Cristian Bayona / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa

El burgomaestre argumentó que la medida tiene sustento en el Decreto Nacional 612 de 2026, expedido por el Ministerio del Interior, el cual autoriza a alcaldes y gobernadores a ampliar los horarios de ley seca cuando las condiciones lo ameriten, pese a las críticas de funcionarios como Armando Benedetti, que dijo que “el decreto presidencial está por encima del alcalde. Todos los bares en cualquier parte del país pueden estar abiertos los viernes y deben cerrarlos el sábado a las 6:00 p. m. hasta el lunes a las 12:00 a. m".

Sin embargo, el artículo 13 del Decreto 0612 de 2026 reza que “los gobernadores y alcaldes, de conformidad con lo recomendado en los Consejos Departamentales y Municipales de Seguridad o Comités de Orden Público de que trata el Decreto 0800 de 2025, Decreto 2615 de 1991 y Decreto 2170 de 2004, en concordancia con el artículo 2.2.4.1.1 del Decreto 1066 de 2015, podrán ampliar el término previsto en el presente artículo, para prevenir posibles alteraciones del orden público”.

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Las autoridades señalaron que la decisión responde a la coyuntura nacional y busca asegurar un proceso electoral pacífico, reforzando el pie de fuerza y la capacidad de respuesta - crédito Secretaría de Gobierno

“Estamos facultados por la ley para ampliar el horario de la ley seca cuando así lo recomiende el Consejo de Seguridad. Eso ocurrió en Bogotá y por eso la medida empieza a regir desde la medianoche del próximo viernes”, indicó el mandatario capitalino.

La validez de los actos administrativos permanece en firme mientras no exista una decisión judicial en contrario, por lo cual el decreto distrital sigue vigente y su cumplimiento es obligatorio. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a acatar la restricción con responsabilidad y civismo, con el fin de garantizar una jornada electoral segura y en paz.

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La Policía de Bogotá, en coordinación con entidades distritales, realizará operativos de inspección, vigilancia y control en las 20 localidades de la ciudad para verificar el estricto cumplimiento de la medida.