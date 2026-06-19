MinTIC lanzó convocatoria para cursos virtuales gratuitos de ciberseguridad y productividad digital: así puede inscribirse

El MinTIC y Cisco lanzaron en AvanzaTEC una convocatoria de cursos gratuitos de ciberseguridad y productividad digital para miles de colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en alianza con Cisco y a través de la plataforma AvanzaTEC, lanzó una nueva convocatoria para que miles de colombianos accedan a cursos gratuitos de ciberseguridad y productividad digital.

La iniciativa, vigente hasta el 24 de junio, responde a la creciente demanda de competencias digitales en el entorno laboral y personal, ofreciendo formación cien por ciento virtual, flexible y de corta duración, con el respaldo técnico de uno de los gigantes globales de la tecnología.

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La oferta incluye dos cursos virtuales, cada uno de seis horas de duración: el primero, sobre creación de contenido, comunicación y colaboración en línea, enseña a utilizar herramientas como Asana, Trello, Webex y Discord para organizar tareas, trabajar en equipo y gestionar proyectos.

El segundo está enfocado en seguridad digital y prevención de fraudes, con contenidos clave sobre identificación de riesgos como phishing y malware, buenas prácticas para proteger dispositivos e información, y estrategias para una navegación segura.

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La convocatoria de AvanzaTEC estará vigente hasta el 24 de junio de 2026 y ofrece formación virtual, flexible y de corta duración - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Formación gratuita y certificada para todos

Ambos cursos pueden realizarse de manera asincrónica y sin ningún costo, lo que permite a los participantes avanzar a su propio ritmo y acceder a materiales actualizados. Al finalizar, los inscritos podrán certificar sus competencias antes del 15 de julio de 2026, lo cual fortalece su perfil profesional y aumenta sus oportunidades laborales en un contexto cada vez más digitalizado.

“Queremos que más colombianos accedan a formación de calidad en habilidades digitales clave. Con estos cursos, cualquier persona puede fortalecer su perfil y aprender a usar la tecnología de forma segura y productiva”, afirmó William A. Sánchez Martínez, subdirector para las Competencias Digitales y director de Apropiación TIC (e) del MinTIC.

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La convocatoria está abierta a todos los colombianos, incluidos quienes tengan su situación regularizada en el país. Los requisitos básicos son: contar con un dispositivo y acceso a internet, tener un correo electrónico personal y diligenciar correctamente la inscripción en el portal de AvanzaTEC. Para inscribirse y conocer los detalles, los interesados pueden acceder directamente a los enlaces oficiales del programa.

El curso de creación de contenido y colaboración en línea enseña a usar Asana, Trello, Webex y Discord para organizar tareas y gestionar proyectos - crédito Alcaldía de Medellín

La iniciativa hace parte de una estrategia nacional para dotar a la ciudadanía de herramientas que hoy resultan esenciales tanto para estudiar, trabajar, emprender o desenvolverse con seguridad en la vida cotidiana.

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Los cursos de AvanzaTEC y Cisco se suman a una amplia oferta de capacitaciones en áreas como análisis de datos, inteligencia artificial, infraestructura en la nube, programación, desarrollo web, bases de datos, automatización y habilidades para el empleo digital.

Entre las oportunidades formativas complementarias, los usuarios encontrarán certificaciones avaladas por grandes empresas tecnológicas como: Microsoft, Huawei, IBM, Fortinet, Oracle, Tec de Monterrey, Ericsson y ESRI Colombia, en temas como inteligencia artificial, big data, cloud computing, IoT, programación en Python, administración de bases de datos, gestión de proyectos, ética en las TIC, georreferenciación, seguridad en redes, herramientas para la búsqueda de empleo con IA, y más.

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Masterclass y talleres para el desarrollo profesional

El programa también contempla la realización de masterclass y talleres a cargo de expertos internacionales en fechas próximas, como:

Tu Primera Línea de Defensa: Ciberseguridad Esencial (26 de junio)

Navegando el cambio: El rol de tu generación en la era de la Inteligencia Artificial (25 de junio)

Ciberseguridad junto a un experto internacional (24 de junio)

Sesiones sobre habilidades digitales básicas y productividad en Microsoft 365.

El curso de seguridad digital aborda la prevención de fraudes e incluye contenidos sobre phishing, malware y protección de dispositivos e información - crédito Alcaldía de Medellín

Quienes finalicen los cursos podrán acceder a planes de incentivos y beneficios diseñados por cada aliado tecnológico, dependiendo de su desempeño y compromiso en la formación.

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La fecha límite para inscribirse es el 24 de junio de 2026 y todos los cursos y recursos estarán disponibles en el portal oficial de AvanzaTEC. Los interesados deben estar atentos al cronograma y a las actualizaciones del programa para aprovechar al máximo esta oportunidad de formación.