James no ha estado en los planes del Valencia, confirmó dirigente del equipo español

James Rodríguez tendrá que conformarse con jugar unos meses más en el fútbol catarí dado que en este pasado mercado de fichajes no dio el salto de regreso al fútbol español con el Valencia, a donde se rumoreo que podría llegar en las últimas horas de transferencias europeas.

El colombiano había dejado visos, en una entrevista en el programa El Chiringuito, de que podría llegar al club dirigido por Gennaro Gattuso: “Valencia no estaría mal, pero no sé nada. Me iría hasta caminando, pero si lo hago, llego tarde porque el mercado se cierra muy pronto. Si quieren alguien que le ponga pases a Edinson Cavani, aquí está James. Valencia es un gran club, tiene una gran hinchada”.

Posteriormente comentó que era una opción que tenía para su futuro en el balompié extranjero, aunque reconoció que no todo dependía de él en cuanto dar el paso: “Es una de las opciones mías. Volver al fútbol europeo. Ojalá que sea rápidamente, que eso es lo que yo quiero. Es una oportunidad buena, pero también hay que ser realistas. En 30 horas no sé qué se puede hacer y más cuando todo no depende de ti”.

Sin embargo, en recientes declaraciones de la presidenta del equipo español, Layhoon Chan, se dio a conocer que nunca hicieron una oferta por el mediocampista cucuteño, aunque reconocieron que estuvo en el radar: “Por James no hicimos oferta, a Mata le llegamos a considerar porque es agente libre”, comentó Chan en rueda de prensa.

Todo parecía que estaba prácticamente organizado para que las negociaciones culminaran a favor de Rodríguez, sin embargo, el tiempo se agotó y el presente del cafetero, finalmente, no cambió para esta segundo semestre deportivo.

El Al Rayyan seguirá contando con el fútbol del colombiano, al menos, por los siguientes meses hasta que se abra nuevamente el mercado de invierno en Europa, previendo, esta vez sí, llegar a un acuerdo con algún equipo europeo y obtener su tiquete de regreso a los torneos élite en el viejo continente.

Ante la situación del jugador 10 de la Selección Colombia, había declarado previo a los rumores: “Mi situación, lo que pasa es el tema del salario. Todos los equipos quieren fichar jugadores jóvenes ya tengo 31. Para los equipos que fichen un jugador de 31 años ellos son los que quieren poner todas las condiciones. No sé lo que va a pasar. opciones hay, solo que vamos contra el tiempo. Ya cierran el mercado, no tengo claro cuando, pero si me tengo que quedar será un año más”.

El Al Rayyan se encuentra último en la tabla de posiciones a pesar que hay esperanza de mejora de cara a los siguientes partidos, sin embargo, el ambiente está caldeado en la casa catarí teniendo en cuenta las intenciones del colombiano por salir del equipo, pues fueron mal tomadas por los jeques del onceno del medio oriente.

Para la próxima temporada se espera que cucuteño regrese al fútbol europeo con ansias de recuperar su nivel, teniendo en cuenta que la exótica liga en la que se encuentra no ha causado un efecto positivo en el volante creativo que fue protagonista con Colombia en el Mundial de Brasil 2014.

