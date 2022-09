La ganadora del Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar a quien confundieron con una famosa escritora colombiana

La joven colombiana, que reside en Argentina desde hace 10 años, fue confundida con la escritora Laura Restrepo, ganadora del Premio Alfaguara de Novela en 2004.

Hace unos días se anunció la ganadora del Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar, en su vigésima edición. El galardón fue entregado en el Salón Federico García Lorca del Centro Cultural Dulce María Loynaz, en La Habana, Cuba, con motivo de la conmemoración de los 108 años del natalicio del autor de Rayuela.

En la ceremonia, se anunció que Laura Restrepo había sido la ganadora, con su cuento “Mangos”. La prensa local, casi que inmediatamente, comunicó la noticia, pero varios medios se equivocaron al confundir a Restrepo Guzmán, una joven autora colombiana radicada en Buenos Aires desde hace unos 10 años, con su afamada compatriota, creador de textos reconocidos como “Leopardo al sol”, “La novia oscura” o “Los divinos”.

‘Cubarte. El portal de la cultura cubana’, ‘Granma’ y ‘Prensa Latina’ fueron algunos de los medios que comunicaron que la ganadora del premio había sido la escritora Laura Restrepo, autora de Delirio, Leopardo al sol, Los Divinos y Canción para antiguos amantes, entre otros títulos, pasando por alto un pequeño, pero muy importante detalle en el nombre de la real merecedora del galardón.

No fue Laura Restrepo, ganadora del Premio Alfaguara en 2004 quien consiguió el reconocimiento, sino Laura Restrepo Guzmán, una joven colombiana que reside en Argentina desde hace más de diez años.

Restrepo Guzmán nació en Bogotá y llegó a Argentina con la idea de estudiar y regresar a su país. El tiempo pasó y quedó cautivada por su entorno. Se enamoró y tuvo una hija. Ya no miró atrás. Hoy es tatuadora, habiendo estudiado Artes Visuales. Escribe desde muy joven, pero nunca lo tomó en serio, hasta el arranque de la pandemia por el Covid-19, en marzo de 2020. La cuarentena significó para ella un momento de amplia creatividad y decidió tomar un taller de escritura.

LE PUEDE INTERESAR: “Ser colombiano es un acto de fe”: cuando Jorge Luis Borges estuvo en Colombia

Si bien se siente más cómoda con la narrativa, coquetea de vez en cuando con la poesía. Para ella, según le comentó a Betsy Molina, en entrevista para ‘La ventana’, el portal informativo de Casa de las Américas, “la fauna, la flora y la cultura que me rodean me cautivan, con la escritura intento plasmar lo cotidiano del recuerdo, el fruto del paisaje y las imágenes imborrables que hablan solas. La escritura y la oralidad del recuerdo me permiten plasmar y transmitir las imágenes que no encuentran camino en las artes plásticas. Hay algo en el transmitir memorias que me enamora y fue en la escritura donde encontré el espacio para hacerlo”.

El jurado del premio estuvo integrado por los cubanos María Elena Llana y Abel Prieto, y el argentino Oliverio Coelho, qienes destacaron el cuento de Restrepo Guzmán por exponer de modo magistral la violencia y la crueldad que marcan trágicamente a la región.

En total se recibieron 1089 textos de escritores de 28 países. Fueron distinguidos con menciones los cuentos de los cubanos Rubén Rodríguez, Emerio Medina, Raúl Flores y Ricardo Alberto Pérez; las argentinas Natalia Elisa Milocco y María Marta Ochoa; los colombianos Wilfrido Pabón y Miguel Castillo Fuentes; y el español Miguel Ángel González.

El Premio es organizado anualmente por el Instituto Cubano del Libro, la Casa de las Américas, y la UNEAC, con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, y fue creado por la prestigiosa escritora y traductora lituana Ugné Karvelis. Fue concebido como un homenaje al gran escritor argentino, uno de los mayores de nuestra lengua, y tiene el objetivo de estimular a los narradores de todo el mundo que escriben en lengua castellana.

SEGUIR LEYENDO: