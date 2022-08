Congresistas tendrán que pagar por sus almuerzos, aseguró el presidente de la Cámara: “Dejemos la sinvergüencería”

David Racero dijo que el Congreso no le pagará más almuerzos a los Representantes a la Cámara: “Dejemos la sinvergüencería” (Foto: tomada de Instagram @davidracerom)

El presidente de la Cámara de Representantes de la República de Colombia, David Racero, levantó ampollas en el Congreso de la República. En los últimos días la discusión de bajar los salarios de los congresistas, quitarles algunos de los múltiples beneficios, que le valen un ojo de la cara a los colombianos y el discurso de austeridad estatal ha estado en boca de todos, tanto de los políticos que hacen parte del estamento, como de críticos y personas del común que consideran que esto sería lo más justo.

En este contexto y en la tendencia que se ha venido marcando, David Racero en su cuenta en Twitter escribió, sin anestesia, que ya no se le pagará más los almuerzos a los 187 Representantes a la Cámara, además dijo que el sabe que están teniendo largas jornadas de trabajo, pero a su vez hizo la salvedad de que para eso les pagan. Los ciudadanos pensarán que si ganándose un mínimo se pueden comprar de vez en cuando un corrientazo, ahora ellos que ganan 35 veces más cada mes.

“Qué pena, pero los Congresistas pueden comprar su almuerzo. Por más que me insistan, no destinaré recursos de la Cámara para el almuerzo de 187 Representantes. Es verdad que estamos teniendo sesiones largas de trabajo. Pero para eso nos pagan. Dejemos la sinverguensería”, escribió Racero desde su cuenta en Twitter. El trino se convirtió en tendencia, más de 24 mil me gusta, superó los 5 mil retweets y 575 tweets citados.

Finalmente, y luego de semejante anunció, el representante y presidente de la Cámara se disculpó por el error orográfico en su trino: “Disculpen el horror ortográfico: “Sinvergüencería” (Lo había escrito, pero por alguna razón Twitter lo subraya cómo palabra mal escrita y modificó la palabra)”, dijo el presidente de la Cámara. Con un final nada elegante para el tamaño del anuncio que lo antecedió.

<b>David Racero retiró camionetas blindadas a varios funcionarios de la Cámara de Representantes</b>

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció el pasado miércoles 3 de agosto que, desde ese día, ningún funcionario adscrito a la entidad tendrá vehículo asignado por la corporación. El representante presentó la resolución N.º 1792 en la que se concreta dicha decisión, incluyendo la entrega de su mismo automotor.

En el artículo primero de dicha resolución se establece “suspender indefinidamente la asignación de los vehículos del parque automotor de propiedad de la Cámara de Representantes a la Presidencia, Primera y Segunda Vicepresidencia, Secretaría General, Subsecretaría General, Comisiones Constitucionales, Legales y especiales, Oficina de Información y Prensa y Oficina de Control Interno”.

Al respecto, el presidente Racero manifestó: “con esta decisión, le estamos ahorrando más de mil millones al año a los colombianos. Un gran mensaje en tiempos de austeridad. Pero lo más importante, le estamos mostrando al país que sí es posible hacer cambios, solo hacía falta nuestra política”.

Además, el congresista del Pacto Histórico explicó que se decidió, de manera indefinida, suspender la compra de nuevos vehículos, lo que garantizaría la sostenibilidad de esta política. “Como lo he sostenido, vinimos a dar ejemplo y no vergüenza, y este es un primer paso para el cambió” enfatizó.

