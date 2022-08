Comandante de la Policía e integrantes de la Primera Línea se reunirían este viernes

Mayor general Henry Sanabria Cely, comandante de la Policía de Colombia

El presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, David Racero, informó este martes 30 de agosto que el próximo viernes 2 de septiembre habrá una reunión inédita: el comandante general de la Policía Nacional, mayor general Henry Armando Sanabria, se reunirá con los líderes de las primeras líneas. Estos son grupos de civiles beligerantes que fueron conformados en el marco del Paro Nacional de 2021 en algunas ciudades. Durante las manifestaciones se enfrentaban con los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), un grupo de uniformados que el presidente de la República, Gustavo Petro, prometió reformar en campaña.

Según Racero, integrante del Pacto Histórico y de la Comisión Segunda Permanente —donde se abordan los temas de seguridad nacional y fuerza pública—, la decisión de esta reunión surgió de un encuentro de él con el comandante Sanabria, que tuvo lugar en la mañana de este martes. El propósito de la reunión de Sanabria y Racero, de acuerdo con lo que este último declaró a la emisora RCN Radio, era hallar formas de estrechar la relación entre la Policía y la comunidad ”para un trabajo articulado que brinde garantías de protección a la vida de los colombianos en todo el territorio”.

El trabajo propuesto entre la sociedad y la Policía dará lugar, según el congresista, a una transformación de la entidad “bajo un enfoque de seguridad humana que incluya mayor participación de la ciudadanía”, para que en el trabajo de los uniformados prevalezca el “diálogo sobre el uso de la fuerza y la coordinación entre las autoridades locales y las de seguridad para alcanzar una Paz Total”.

En la conversación estarán presentes las cabezas de las primeras líneas de ciudades como Bogotá, Medellín y Palmira. También se espera que en la discusión se incluya la reforma al Esmad.

El anuncio de este encuentro no fue bien recibido por miembros de la oposición, puesto que lo leen como una especie de rendición hacia quienes consideran un grupo criminal. “No hay sorpresa: ministro de Defensa fotógrafo de eventos sociales, Ejército encerrado para no molestar a narcoterroristas que están muy tranquilos masacrando y los hampones de primera línea convocados para reformar al Esmad y a la Policía. Todo para el beneficio delincuencial”, aseguró el excandidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez.

No obstante, Gómez no fue el único molesto con la noticia: según informó la emisora Caracol Radio, las declaraciones de David Racero no le gustaron ni al senador Gustavo Bolívar ni al propio comandante Sanabria. Ellos consideraron que el anuncio fue precipitado e impreciso. Una prueba de ello podría ser que, después de haber dicho lo ya enunciado en RCN Radio, a otros medios declaró:

“La idea es que durante este semestre el general pueda reunirse con diferentes sectores, jóvenes en general que participaron en las protestas, sectores políticos de las diferencias tendencias ideológicas, para mirar de la mejor manera un proceso de concertación sobre la reestructuración del ESMAD”, dijo Racero.

El anuncio de Racero se dio el mismo día en el que fueron presentadas ante el Congreso las propuestas para reformar la Ley de Orden Público —Ley 418 de 1997—, con las cuales se pretende garantizar la seguridad y lograr lo que el Gobierno de Gustavo Petro ha denominado “paz total”.

El documento radicado consta de 12 páginas en las que se le apunta a un objetivo principal: lograr que la paz sea una política de Estado. Esto significa que, más allá de implementar acciones esporádicas, siempre se tenga en cuenta el enfoque de no violencia al momento de implementar cualquier medida en Colombia.

