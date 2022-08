Por qué el presidente Petro no firmó la extradición del hermano de Piedad Córdoba; minJusticia lo explicó

Álvaro Fredy Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, fue detenido por las autoridades. foto: Facebook - Álvaro Córdoba

En la noche de este martes 30 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, firmó las primeras ocho ordenes de extradición a Estados Unidos, por diversos asuntos, dentro de los que se destaca el delito de narcotráfico.

En la lista de extraditables se encuentra Alcevis Enrique Ortiz Luquez, Frank Hernán Álvarez Espinel, José Luis Pino Leal, Rómulo Ramírez Rodríguez, Jhon Sebastián Vallejo Rueda, Luis Alexander Barrera Forero, Andrés Felipe Restrepo Sánchez y Alejandro Echeverry Cano.

Lo que extrañó a muchos es que dentro de los extraditables no estuviera el hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba, a quien la corte de Estados Unidos acusan de haber ingresado a ese país cinco kilos de cocaína y porte ilegal de armas, además de tener presuntos nexos con las disidencias de las FARC.

Sobre el porqué el presidente Gustavo Petro no firmó la orden de extradición de Álvaro Córdoba, el nuevo ministro de Justicia, Néstor Osuna, respondió.

“Está en trámite, en en este momento está en mi despacho. No está aquí en el palacio de Nariño el expediente”. señaló el ministro de Justicia sobre la orden de extradición de Álvaro Córdoba.

Y es que por parte de la defensa del hermano de la senadora del Pacto Histórico se espera que el presidente Gustavo Petro mire con lupa el caso.

La abogada Ludy Valentina Santiago, quien pertenece al grupo de defensa en este caso en contra de Álvaro Córdoba, señaló a El Tiempo (ET) que espera que el nuevo Ministerio de Justicia revise la solicitud de extradición.

La defensa argumenta la solicitud de revisión del caso en que “en el tratado de extradición y la legalidad de los actos que se han desplegado por parte de agentes encubiertos, y frente a la ley que de acuerdo a la Constitución regiría esos actos”.

Otro de los argumentos de la defensa del hermano de la senadora Piedad Córdoba es que “porque los procedimientos que se han llevado a cabo, al criterio del equipo de trabajo, se viola el principio de legalidad porque aun cuando el tratado de extradición está vigente, este no se puede aplicar porque no existe una ley que lo incorpore al ordenamiento interno”, señaló a ET.

Sobre la extradición, el presidente Gustavo Petro a señalado que piensa que no se debería extraditar a quienes aporten verdad y reparación al Estado y a las víctimas, algo que podría ser aplicable en el caso de Álvaro Córdoba.

Cómo fue la captura de Álvaro Córdoba

Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora y candidata al congreso por el Pacto Histórica, Piedad Córdoba, fue detenido en la noche del jueves 3 de febrero fue detenido por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia. Junto a él fueron capturadas otras dos personas, Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio, alias Amanda.

El en operativo que fue bautizado por las autoridades como Operación Coral y se llevó a cabo en la ciudad de Medellín. Ahora los capturados son acusados de presunto delito de ser apoyo logístico para las disidencias de ‘Gentil Duarte’ que están ubicadas en el sur de Colombia y por presunto tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Una corte del Distrito Sur de Nueva York fue el que realizó la petición de su captura.

