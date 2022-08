Nueva ministra TIC tampoco se podría posesionar: Sandra Urrutia estaría inhabilitada

Ella será la nueva ministra de Tecnologías de la información y la comunicación. Foto: Superintendencia de Industria y Comercio.

Este miércoles se tenía todo preparado para la posesión de Sandra Milena Urrutia, nueva ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en Andicom. Sin embargo, se conoció que existe un precedente que podrían enredar dicho nombramiento en el alto cargo.

El evento más grande del sector en América Latina que se celebra en Cartagena tendría que cancelarse, pues se conoció un documento en que en el que Urrutia podría estar inhabilitada para ocupar como jefe de cartera. Por esta razón, el equipo jurídico de la Casa de Nariño, examinó con urgenca el Código Disciplinario en la Ley 1474 que habla de las inhabilidades para servidores públicos, la Ley 80, entre otros.

De acuerdo con W Radio, en el año 2020 occrrió un caso similiar en el que un exvicecontralor no pudo llegar a un cargo oficial poco después de salir de la Contraloría General de la República. Esto en consecuencia a que, por haber sido integrante de un órgano de vigilancia y control, quedaba de inmediato inhabilitado.

Así como lo confirmó el medio mencionado, se trata del abogado Ricardo Rodríguez Yee, quien sacó adelante la investigación por el caso Reficar y fue nombrado como gerente del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, en Bogotá.

Rodríguez Yee realizó la consulta ante Función Pública para saber si había o no una inhabilidad por su ejercicio como contralor, y le dijeron que no. “El ex vicecontralor no podrá prestar asesoría, representación o asistencia a organismos o entidades que estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado y en los asuntos que tengan relación con las funciones propias del cargo desempeñado, prohibición que atiende al término de dos años”, se lee en el documento.

El concepto también advirtió que Ricardo no podría de manera indefinida, “asesorar, representar ni asistir, de manera independiente a personas naturales o jurídicas, respecto a los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones”.

Con lo anterior, Sandra Urrutia fue directora de Vigilancia Fiscal en la Contraloría General de la República y tiene a su cargo el tema de las TIC. Si esta prohibición le aplicabaen ese momento al vicecontralor Rodríguez Yee, a la nueva ministra también bajo la misma interpretación.

Por el momento, si el presidente de la República, Gustavo Petro, decide nombrarla, ella tendría que declararse impedida para adelantar acciones sobre asuntos que investigó en la Contraloría General. Entre estos casos se encuenta el escándalo de Centros Poblados que sacó del cargo a la ministra de las TIC en ese entonces, Karen Abudinen, porque autorizó 70.000 millones de pesos de anticipos en un contrato de expansión de internet, y el contratista no cumplió.

Cabe mencionar que, Sandra Urrutia ha trabajado en la Contraloría y la Superintendencia de Industria y Comercio como directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.

También se desempeñó como asesora jurídica en la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones (CRC) durante tres años, mismo cargo que ocupó en el Viceministerio de Conectividad y Digitalización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En el sector privado, ha trabajado para Movistar y para la Universidad Externado como docente en el departamento de derecho de las telecomunicaciones.

Es abogada, tiene una maestría en Derecho Administrativo y una especialización en derecho de las telecomunicaciones, sector donde cuenta con 18 años de experiencia.

