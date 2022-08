Petro da autonomía a los alcaldes de 65 municipios para que conformen Puestos de Mando Unificado con las Fuerzas Militares

Para el presidente, es fundamental que los alcaldes tengan más coordinación con las autoridades nacionales con el fin de tomar decisiones en materia de defensa más oportunas.

En medio de su visita al municipio de Ituango, en Antioquia, que tenía como objetivo la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) por la vida, el presidente Gustavo Petro definió los 65 municipios que más representan un riesgo para la vida de los líderes sociales. De igual forma, escuchó por largo rato a líderes sociales, educadores y mineros del Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, quienes le expresaron sus principales preocupaciones respecto a la seguridad y la falta de acceso a la educación superior en la región.

Luego, respondió con un discurso que se centró en el papel de los alcaldes en los municipios más golpeados por la violencia. Por eso, le dio la instrucción al ministro de Defensa, Iván Velásquez, de que le dé más autonomía a los mandatarios locales para que puedan tomar decisiones de seguridad oportunas.

“Le voy a pedir a la fuerza pública presente, es para todo el país, que en los lugares que sabemos que hay violencia, se han detectado 65 municipios, eso puede variar, los alcaldes de esos municipios pueden y deben convocar Puestos de Mando Unificado y las unidades del Ejército o la Fuerza Publica allí localizadas y la Policía deben obedecer al alcalde”, señaló el mandatario.

Luego añadió: “El alcalde es el que manda. Es su obligación dar aviso si hay un llamado de alerta sobre una posible masacre. El Puesto de Mando Unificado tiene como sentido proteger la vida y esa es la responsabilidad del alcalde”.

“Si el alcalde ordena que las unidades deben desconfinar un territorio, el Ejército debe obedecer. Si no, eso no se llama Puesto de Mando Unificado, es otra cosa, podríamos llamarlo de otra manera. Pero es el alcalde el que debe mandar. Las instituciones nacionales, del Gobierno, localizadas allí, cuando se convoca un Puesto de Mando Unificado, deben obedecer al alcalde. Y el alcalde, como autoridad local, debe establecer los criterios, planes, las acciones para defender la vida”, dijo además.

Este anuncio ha sido interpretado como una orden a las Fuerzas Militares para que le obedezcan a los alcaldes regionales. De hecho, algunos sectores se han mostrado en desacuerdo con esta medida. En una entrevista con la emisora La FM, el Mayor General (R) Edgar Ceballos, Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares, aseguró que “no se puede cambiar toda una experiencia de más de 10 años, de la noche a la mañana. Un general no se hace de la noche a la mañana”.

Además, añadió que el que debe estar al frente de las Fuerzas Militares es el presidente y no puede delegar a ningún otro ente. “El Ejército y las Fuerzas Militares son de carácter nacional y tenemos un comandante supremo. Las órdenes militares las imparten los militares y en la Constitución está muy clara quién es el encargado del orden público en el país y es el presidente de Colombia”.

No obstante, el ministro del Interior, Alfoso Prada, aclaró que con esta medida el Gobierno nacional no entregaría ningún tipo de facultad o autorización a los alcaldes sobre el Ejército para que ordenen operativos militares en las zonas de su jurisdicción: “Aquí no se trata que ahora los alcaldes van a decretar operativos militares, ni van a ordenar la movilización de tropas, no se trata de eso, esto es mucho más sencillo y no se debe dar un alcance diferente al de lograr la coordinación de todas las instituciones nacionales para la protección concreta de la vida”, indicó el ministro.

Y precisó que la instrucción impartida por el presidente Petro está enfocada en que todas las autoridades nacionales con presencia en los territorios más apartados estén en coordinación con la fuerza pública y las autoridades locales para tomar decisiones más oportunas en materia de seguridad y defensa. “Es una manera descentralizada, es una manera que respeta la autonomía del territorio para que podamos proteger rápidamente y con buenas decisiones, la vida de la gente. Para eso es”, explicó Prada.

