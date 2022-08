Los colombianos Yairo Moreno y Julián Quiñones se presentaron con gol en la victoria de León ante Atlas por 4-2

El zaguero colombiano, Yairo Moreno, anotó el 4-1 de León ante Atlas en la onceava jornada de la Liga MX, Julián Quiñones también marcó en el encuentro. Imagen: @ClubLeónFC

El 28 de agosto finalizó la onceava jornada de la Liga MX y el campeón defensor Atlas, poco a poco comienza a ver cómo las oportunidades de conseguir un tiquete a la serie final o ‘liguilla’ se van desvaneciendo. Las Margaritas visitaron a León en Guanajuato con la idea de poder sumar de a tres y meterse en la lucha directa por entrar al grupo de 12 que pasa a la siguiente fase, sin embargo, los locales afilaron los dientes dejándolos sin posibilidad alguna de pelear por la victoria.

El encuentro contó con buena participación colombiana, aunque la noche terminó siendo amarga para algunos de ellos. Camilo Vargas, Yairo Moreno y Julián Quiñones tuvieron protagonismo en el encuentro, pero desde diferentes puntos de vista. El marcador se abrió primero para León gracias a Paul Bellón, que al minuto 40′ del primer tiempo, aprovechó un rebote libre en el área para definir solo ante portería abierta el 1-0 parcial.

No obstante, Atlas encontraría una luz de salvación al minuto 45+4 con un penal a favor que el delantero Julio César Furch convirtió en gol para poner el 1-1 en la pizarra. Aun así, el empate no les sirvió mucho una vez iniciada la segunda parte, tan solo dos minutos de reanudarse el juego la defensa de los Zorros se durmió en los laureles y Lucas Di Yorio apareció para empujar la pelota y dejar como estatua al guardameta colombiano Camilo Vargas que no pudo evitar el 2-1.

Pasada la hora del partido, León volvió a acercarse con peligro por el sector derecho, Vargas logró atajar un disparo rival, pero infortunadamente dejó libre el rebote, Federico Martínez lo aprovechó y por más que el guardameta lo haya intentado nuevamente, no logró bloquear el balón en dos tiempos y el 3-1 subió al marcador.

El oriundo de Necoclí, Yairo Moreno, ingresó al partido al minuto 67 y solo necesitó 10 más para volver a enloquecer a la afición. Al 77′, Moreno recibió la esférica desde mitad de campo, dirigió hasta el carril izquierdo, el cual es su preferido, y se adentró en el área, luego de amagar para el centro se abrió hacia la línea final y, casi sin perfil de disparo, le terminó rompiendo el arco a su compañero de selección Vargas, para firmar el 4-1 parcial.

Vea aquí el golazo que Yairo Moreno le anotó al Atlas de Camilo Vargas:

Yairo Moreno anotó el 4-1 parcial en la victoria de León sobre Atlas por la onceava jornada de la Liga MX. Video: @LigaBBVAMX.

En tiempo de descuento, al 90+5′ Julián Quiñones se encargó de entregarle el segundo gol de la honra a Atlas. El juez central sancionó penal para los visitantes tras una mano en el área, el colombiano ejecutó el cobro y por poco queda como enemigo del Atlas, ya que el guardameta de León le adivinó el disparo, sin embargo, el rebote le cayó al delantero nuevamente y con este logró marcar el 4-2 final.

Tras esta nueva derrota, Atlas se ubicó en la 16ava casilla de la clasificación de la liga con 9 puntos. Hasta el momento de los 12 partidos que han jugado, han perdido 7 de ellos, empatado 3 y únicamente se han llevado la victoria en 2 encuentros. Su próximo encuentro será el sábado 3 de septiembre contra Pumas a las 7:05 p. m., hora colombiana, en condición de local.

