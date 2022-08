Antonio Conte elogió a Davinson Sánchez por sus actuaciones en Premier League y afirmó: “es un patrón”

El colombiano Davinson Sánchez fue elogiado por su entrenador Antonio Conte tras sus buenas presentaciones con el Tottenham en Premier League. Imagen: Getty Images.

En las últimas dos jornadas de la Premier League, el defensor colombiano Davinson Sánchez pudo ver un horizonte más amable deportivamente hablando, tras la ausencia del zaguero Cristian Romero, el cafetero fue elegido por el director técnico del Tottenham, Antonio Conte, como el central titular y Sánchez le ha respondido con grandes actuaciones.

En la victoria del Hotspur ante Wolverhampton por 1-0, el colombiano fue el encargado de evitar los acercamientos rivales, cortando con eficacia cualquier pase filtrados y ante el recién ascendido Nottingham Forest, Davinson volvió a recordar su mejor etapa como defensa y se convirtió en una torre imposible de superar en el juego aéreo.

En términos generales, sus últimas presentaciones como titular fueron buenas, las calificaciones que le entregaban una vez finalizados los encuentros rondaron los 7.5 u 8 puntos, de 10 posibles, reflejando que cumplió con su trabajo, permitiéndole a su equipo cosechar la victoria en ambas contiendas.

Tal ha sido el compromiso, entrega y nivel de juego que ha demostrado Sánchez en estos encuentros, que el estratega italiano lo adornó con buenos elogios que demuestran plena confianza hacia el jugador. En una conversación con los medios oficiales del equipo, Conte afirmó que Davinson es un patrón en defensa y que es un jugador top:

“Davinson Sánchez es un patrón. Tiene gran potencia, tiene todo para ser un defensa top, tiene que estar siempre concentrado, especialmente cuando por las circunstancias del partido se relaja. Está trabajando muy bien, estoy muy feliz y nos ha ayudado con la ausencia de Cuti Romero. Tiene que seguir así, seguir concentrado. Sacamos otra vez el arco en cero y con un buen rendimiento de la zona defensiva, eso es algo bueno para el equipo. Tenemos que continuar de esta manera”

Le puede interesar: Liga BetPlay: Juan Cruz Real afirmó que Junior no puede jugar siempre ‘estéticamente’ bien

Luego de estas palabras, el colombiano espera seguir en consideración del timonel para el once titular, especialmente para el próximo partido de liga ante el West Ham, sin embargo, en las últimas horas por medio de su portal web, los ‘Spurs’ confirmaron que Antonio está a la espera de que el cuerpo médico entregue su aprobación para indicarle el regreso del argentino Cristian Romero, quien desde hoy ya se está entrenando con el equipo.

Lo más probable es que Sánchez pueda disfrutar ante el West Ham un partido más como titular, con la temporada recién iniciando, Conte no arriesgaría inmediatamente a Romero luego de recién recuperarse de su lesión en sus aductores. No obstante, esta posibilidad no se puede descartar, menos aún si Romero llega a recibir el alta médica el día de mañana.

Dado el caso el oriundo de Caloto vuelva a perder su puesto en el equipo inicial, volvería a tener una oportunidad a finales del mes de noviembre, ya que el argentino viajaría con su selección a disputar la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y él se quedaría concentrado con el club.

Aparte de tener la Premier League para jugar con los Lilywhites, Sánchez también tiene otras tres competiciones más donde puede seguir acumulando minutos en el césped. La EFL Cup, mejor conocida como la Copa de la Liga, la FA Cup y la UEFA Champions League, serían aquellos torneos donde incluso teniendo competencia en la saga, Davinson podría seguir atándose los guayos y saltar al campo.

SEGUIR LEYENDO: