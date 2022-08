Hernán Darío Herrera, pese a la victoria de Nacional, reveló una de sus grandes preocupaciones

Atlético Nacional ganó ante Bucaramanga y se mantiene en los ocho. Foto: Dimayor

Atlético Nacional volvió a ganar en la Liga BetPlay, sumó su tercer triunfo en el campeonato y se ubicó en el sexto puesto de la clasificación con 12 puntos. El equipo de Hernán Darío Herrera venció al atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot, sin embargo, un viejo conocido de la casa verde por poco arruina la celebración de la hinchada, Dayro Moreno.

En el encuentro que se disputó en la capital antioqueña, Atlético Nacional comenzó el duelo presionando alto y fue el que más propuso en ataque, algo que se vio reflejado con el tanto de Jefferson Duque, quien abrió el marcador al minuto 25. Siete minutos más tarde, los dirigidos por Herrera aumentaron su ventaja con un gol de Daniel Mantilla al 32′. Atlético Bucaramanga reaccionó rápidamente y Dayro Moreno al 34′ descontó el partido.,

En la segunda parte Atlético Nacional cedió el control de la pelota y abrió espacios, algo que aprovechó su rival, quien al minuto 56 empató el partido a través de un gol de Dayro Moreno. Sin embargo, el equipo Verdolaga siguió insistiendo y anotó el gol del triunfo en un remate potente de Andrés Felipe Román al 75′ y de esta manera el ‘Verdolaga’ sumó su tercer triunfo en el campeonato.

El próximo partido de Atlético Nacional será el jueves 1 de septiembre cuando reciba en su casa a Envigado y luego el próximo 4 del mismo mes, disputará el clásico ‘Paisa’ ante Independiente Medellín. Atlético Bucaramanga por su parte, enfrentará el 31 de agosto al América de Cali y en la fecha de clásico se medirá ante Alianza Petrolera.

“Tenemos que seguir trabajando, no nos podemos quedar ahí”

En rueda de prensa y pese a la victoria, el entrenador de Atlético Nacional, Hernán Darío Herrera, dio un balance de lo sucedido en el Atanasio Girardot, resaltó el triunfo de sus dirigidos pero dio a conocer una de sus grandes preocupaciones y la cual se vio reflejada en el juego con Bucaramanga. El timonel del club paisa también resaltó varios aspectos y referentes del rival al que enfrentó.

“Nosotros conocíamos a los jugadores que tiene el Bucaramanga. Uno no puede menospreciar a Dayro Moreno, Gustavo Torres, Sherman Cárdenas que jugaron bien. Defensivamente el equipo no se descuidó, toca valorar lo que hicieron ellos, que también tuvieron sus argumentos para atacarnos, yo no esperaba ese equipo tan ofensivo”, aseguró el técnico.

Luego el entrenador aseveró que, “tenemos que seguir trabajando, no nos podemos quedar ahí. Nacional demostró que está retomando su nivel, esperamos seguir mejorando en defensa. Mi preocupación es que me remontaron un 2-0, pero el rival hizo muchos méritos para eso”.

Y agregó que, “Bucaramanga quiso atacarnos en los 10 primeros minutos de cada tiempo y nosotros nos confiamos un poco. Después el equipo se fue cogiendo confianza. Nos remontan un marcador 2-2 y de ahí Nacional viene con un gol de (Andrés) Román muy bonito”

Finalmente el entrenador habló sobre algunas de las bajas que tienen en la plantilla y en el caso del jugador Cristian Castro, aseguró que, “tiene el tobillo muy inflamado, pero el médico me dijo que lo podemos recuperar. Esperamos recuperarlo para el partido contra Envigado o contra el Medellín. Las variantes las tenemos, puedo poner a (Álvaro) Angulo o Danovis (Banguero) de central”.

