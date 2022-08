Iván René Valenciano aseguró que en Colombia solo hay dos equipos grandes: estos son

Instagram: @ivanvalenciano9

Recientemente, durante un episodio del programa ‘Saque Largo’ de Win Sports, Ivan René Valenciano, otrora delantero de la selección Colombia, comentó que para él sólo existen dos clubes grandes en el fútbol profesional colombiano y que los demás están lejos de alcanzarlos.

Si bien el presente del torneo local indica que podrían considerarse otros clubes, como Millonarios o Deportivo Independiente Medellín, incluso Deportes Tolima, pese a que hoy no marcha igual que en ediciones anteriores, Valenciano fue certero en su comentario y tan solo destacó a Atlético Nacional y a Junior de Barranquilla

Sus compañeros de programa reaccionaron y le dijeron que la frase les parecía un poco exagerada y fuera de lugar. Fueron contundentes al decirle que no tenía que olvidar el presente y la historia de otros clubes. En redes sociales, los usuarios también se manifestaron.

Ambos clubes pasan por un bajón en esta primera parte del Torneo Clausura de la Liga Betplay 2022. El arranque liguero para las dos escuadras no ha sido el mejor. Hoy, Atlético Nacional se ubica en la undécima casilla de la tabla de posiciones, con apenas 9 puntos, luego de haber conseguido dos empates y dos victorias en sus últimos cinco partidos disputados.

Entretanto, Junior ocupa la séptima plaza con 11 unidades. En sus últimos cinco partidos jugados consiguieron dos victorias y un empate. En el partido más reciente por liga cayeron por un marcador de 2 - 1 ante América de Cali, en condición de visitantes, con anotaciones de Carlos José Sierra y Gianfranco Peña (el gol de Junior fue obra de Luis Daniel González).

No cabe duda de que tanto Nacional como Junior son grandes clubes del FPC. Los verdolagas salieron campeones en el primer semestre de 2022 y en la última década han sido el club colombiano con mayores logros a nivel internacional. Los tiburones, por su parte, siempre han sido protagonistas en la liga. El último título que consiguieron fue en 2020, cuando obtuvieron la Superliga ante América de Cali.

De ahí a decir que son los dos únicos ‘colosos’ del fútbol colombiano, hay bastante. El líder de los últimos dos torneos de liga ha sido Millonarios, además de ser uno de los equipos que mejor calidad de juego demuestra. Deportes Tolima ha ganado terreno en los últimos años y ni hablar del Deportivo Cali, más que histórico, que si bien hoy no vive su mejor momento, viene de conseguir uno de sus campeonatos más icónicos en 2021, por lo que significó para la hinchada, luego de casi seis años sin títulos.

Sin importar el presente de los clubes, es innegable que la historia no debe dejarse de lado. Equipos importantes y grandes en el fútbol colombiano hay, y son más de dos. América de Cali, Independiente Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, Once Caldas, etc. Todos se han destacado en diferentes momentos y le han brindado al deporte en el país un estatus que otras ligas no tienen.

Así pues, la opinión de ‘El Bombardero’ es más que exagerada.

Por lo pronto, Atlético Nacional deberá enfrentar a Atlético Bucaramanga, por la novena jornada, luego de haber empatado a dos goles con Unión Magdalena. En aquel encuentro, los goles fueron anotados por Diego Chávez y Ricardo ‘El caballo’ Márquez, y Jarlan Barrera, respectivamente.

Junior, por su parte, se medirá ante el conjunto dirigido por Hernán Torres, que se ubica en la decimoséptima casilla de la tabla de posiciones, con 7 puntos.

