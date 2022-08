Luis Díaz se roba los titulares en Inglaterra con su doblete en el Liverpool

Luis Díaz recibe elogios tras su doblete en la Premier League REUTERS/Peter Powell EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

El delantero Luis Díaz tiene a la prensa inglesa a sus pies tras el primer doblete que anota con el Liverpool en la Premier League. Este sábado el equipo de Klopp jugó uno de los partidos más destacables de la temporada al haberle anotado 9 goles a la escuadra Bournemouth, que sufrió cada minuto con la estrategia del equipo rival.

Díaz se encargaría de abrir el marcador a los 3 minutos del inicio, lo que auguraba un encuentro dinámico y rápido, rompiendo, principalmente, la moral de sus contendores desde el arranque. Eso se notaría por la forma en que asumieron casi todo el encuentro, pues además de la destreza táctica en el campo de ‘los reds’, el Bournemouth no levantó cabeza nunca, lo cual fue, claramente, aprovechado.

El segundo gol vendría por cuenta del inglés Harvey Elliott a los 6′ del primer tiempo, mientras que el tercero vendría a los 28 minutos del inicio con Trent Alexander Arnold. Para cerrar y terminar de destrozar la propuesta defensiva del rival, el brasilero Firmino encajaría el cuarto a los 31′ y el neerlandés Virgil van Dijk el quinto segundos antes de dar el pitazo final de la primera parte.

No pasaría mucho tiempo luego del descanso, cuando Chris Mepham celebra el sexto a los 46′, es decir, al minuto 1 del arranque de la parte complementaria. Firmino repetiría a los 62′ para marcar el séptimo tanto del partido y sin dar tregua, Carvalho vencía por octava vez para el Liverpool, al portero del Bournemouth, Mark Travers, a los 80′.

Luis Díaz, quien nunca desapareció en el partido, volvería a cabecear con acierto hacia el arco contrario para establecer la módica suma de 9 goles en el encuentro. Muy mal momento para los recién ascendidos a la máxima categoría del fútbol inglés, al tener que encontrarse en la jornada 4 con uno de los equipos más fuertes del torneo local.

Esta actuación del cafetero destacó en las notas de prensa en Inglaterra, la cual no dudó en destacar el gran juego que llevó Díaz al estadio Anfield este sábado 27 de agosto.

El Liverpool Echo tituló: “Las calificaciones de los jugadores del Liverpool como Roberto Firmino brillante y Luis Díaz brilla en la victoria de NUEVE goles”, mientras que la calificación fue una de las más altas con 9/10.

“Brillante cabezazo en bucle para abrir el marcador y enviar al Liverpool en su camino, y otro cabezazo hizo el 9-0. Algunos trucos y movimientos inteligentes resultaron en un trato cada vez más duro a manos de la defensa de Bournemouth, pero lo tomó con calma. Fue adelantado en la segunda mitad”: Echo.

El This is Anfield la calificación no fue diferente y los comentarios hacia el colombiano tampoco: “Puede que sea la persona menos divertida de la liga contra la que jugar cuando está en forma. Fuerte, con un ritmo de trabajo ridículo, rápido, con unas habilidades escandalosas y muy bueno en el juego aéreo, como demostró una vez más con un gol tempranero. Siempre es un dolor de cabeza para el Bournemouth y es implacable en la conducción del balón y en el juego de enlace en el último tercio. Fue delantero centro en los últimos compases del partido y marcó el noveno gol de cabeza”.

Otro medio como el The Hard Tackle, mostró algunos números que dejó la participación del colombiano en el encuentro contra el Bournemouth, entre ellos, resaltaron la precisión del 96% de los pases que puso el cafetero, los dos tiros, dos anotaciones del día, además de los 58 toques durante todo el partido, lo que deja ver que es un hombre clave en el ataque de ‘los reds’.

