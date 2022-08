Infobae le cuenta la historia del soldado de más baja estatura en el Ejército Nacional

Soldado más bajito del Ejército. Foto: Captura video

A pesar de su corta estatura, el soldado antioqueño había soñado ser parte del Ejérecito Nacional, nunca se venció y tuvo que presentarse dos veces al servicio militar a la Séptima División, para que lo admitieran.

El joven oriundo del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, Óscar Julián Henao, mide solo un metro con 30, razón por la que su madre le insistió que no se presentara al Ejército pues lo iban a rechazar y no lograría adaptarse.

En una primera ocasión fue rechazado por no pasar los exámenes médicos por su corta estatura. Sin desanimarse volvió a la Séptima División del Ejército en lo que fue su segunda vez, se presentó de nuevo a los ocho días. Tanta fue su insistencia que decidieron ayudarlo y acpetarlo.

“Ya llevo siete meses prestando el servicio militar (...) Me subestimaban mucho por el tamaño, creían que no iba a ser capaz con las pruebas físicas, pero yo quería demostrarles a todos que yo sí podía. La idea es seguir la carrera militar”, relató Óscar Julián al diario El Colombiano.

De igual manera, la teniente Laura Mendoza sostuvo para el medio mencionado que, “en varias ocasiones se le había negado la oportunidad para prestar el servicio militar a diferencia de otros jóvenes que llegan para definir su situación militar, él llegó a cumplir un sueño, portar el uniforme “, confirmó la ayudante de de comando de la Séptima División.

Además, la teniente agregó que, “se hizo un estudio, se verificó su salud, el tema emocional se encontraba en óptimas condiciones para prestar el servicio militar e ingresa a la Fuerza. Por su estatura es llamativo dentro de los otros soldados y a nivel de todos los oficiales de la Séptima División”.

“Nos ha demostrado que su estatura nunca ha sido un obstáculo para cumplir los objetivos”, pronunció Laura Mendoza.

Con respecto a la prueba de polígono, el solado Henao cuenta que no fue tarea fácil y que al principio le dio miedo porque no alcanzaba la empuñadura, “me trocaba cogerlo del proveedor, mis compañeros me ayudaron y dieron confianza. En el momento de disparar me concentré mucho y la idea era dar un buen puntaje”.

Asimismo, el soldado Henao dijo que conseguir su uniforme no fue sencillo, porque tuvo que recortar el camuflado, y por esto duró dos meses sin botas porque no encontraban de su pequeña talla.

“Los sueños son más grandes que los obstáculos”, concluyó Óscar Julián.

Barrida de generales en el Ejército: así quedó la nueva cúpula

El arribo del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño, trajo consigo importantes cambios en la estructura de diversas entidades, entre estas está el Ejército. Teniendo en cuenta las modificaciones expuestas, el Mayor General Luis Mauricio Ospina Gutiérrez dio a conocer la reforma estructural de la institución, en donde se refleja una transformación general desde la cúpula hasta las divisiones que se extienden a nivel nacional.

El Comando General, el Estado Mayor y las Unidades Territoriales hacen parte de estos cambios, sin embargo, han surgido diversas críticas por la presunta barrida que se está dando en las Fuerzas Militares, es importante tener en cuenta que con el nombramiento de algunos generales, otros quedan en la deriva y por el cambio en la línea de mando podrían salir de la institución.

El Mayor General Ospina destaca que, los cambios estructurales se dan en el marco de las nuevas políticas instauradas por el gobierno nacional; en donde prevalece el concepto de Seguridad Humana por la Paz en medio del desarrollo y protección de los derechos humanos en todo el país. Tanto el ministro Velásquez como el mismo presidente, han señalado que no se aceptará ninguna conducta corrupta o que vulnere los derechos de los colombianos.

SEGUIR LEYENDO: