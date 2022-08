Embajadora de Suecia en Colombia sumó su apoyo a ministra Irene Vélez y también vistió de tenis

La embajadora sueca, Helena Storm, se reunió con la ministra de Minas y Energía, _Irene Vélez usando tenis. Foto tomada de @HelenaSuecia

En días pasados, la ministra colombiana de Minas y Energía, Irene Vélez, recibió fuertes críticas por los zapatos que eligió en aquel momento para recibir a la ministra de Turismo española, María Reyes Maroto. A la jefe de la cartera de minería se le reclamó por usar tenis, para muchos usuarios de las redes sociales debió haber elegido algún otro tipo de calzado, algo que se viera un poco más formal, tal como sugirieron algunos.

“Vergüenza ajena, lindos los tenis pa’ la reunión, que alguien le informe que ya se graduó de la universidad”, escribió una persona a través de las redes sociales.

Mientras que por otro lado, salieron a defenderla, sin importar las orillas políticas de donde vinieran los apoyos.

“Al que le gusten los tenis, que se los ponga. Lo importante realmente para Colombia es que hagan las cosas bien. Qué lleven al país por un buen rumbo y no a un salto al vacío sin paracaídas. Más importante que los tenis, es garantizar la seguridad energética”, comentó el excandidato presidencial, Federico Gutiérrez.

<b>La embajadora de Suecia en Colombia también vistió de tenis.</b>

A lo largo de toda esta semana, no han parado los mensajes en las redes sociales respecto al atuendo que debió o no usar la integrante del gabinete de gobierno. Otras personalidades señalan, incluso, que para el encuentro no se estableció ningún protocolo anteriormente pactado entre ambas naciones, por lo que el atuendo no tendría un valor significativo, más allá de lo estético.

Precisamente, la embajadora Helena Storm fue una de las figuras internacionales con representación en Colombia que vistió de tenis y recalcó que así fuese. Sin duda, un mensaje de apoyo para la ministra colombiana.

A pesar de que en el mensaje que compartió en su Twitter, junto a la foto que acompañó el trino, se refiere exclusivamente a los temas abordados durante el encuentro, la foto de cuerpo entero deja en evidencia el uso de tenis azules por parte de la diplomática sueca y de tenis negros por parte de la ministra colombiana.

Embajadora sueca, en apoyo a la ministra de minas colombiana. Foto tomada de @HelenaSuecia

En la agenda que tendría la embajadora Helena Storm para este día también incluiría otro encuentro con otra personalidad femenina de nuestro país, se trató de la periodista Claudia Palacios, con quien se habría reunido en horas anteriores a su encuentro programado con la ministra Irene Vélez. Tras el encuentro, la diplomática sueca se tomó la oportunidad para referir que no era cosa fortuita que hubiera elegido ponerse tenis para aquel día.

Así lo expresó desde su cuenta de Twitter, cuando escribió:

“Excelente conversación con Claudia Palacios alrededor de temas como igualdad de género, economía circular, transición energética, articulación entre sectores y mucho más; todos ellos relevantes para Colombia y para Suecia. ¡Por cierto, también coincidimos con Spam De Tenis!”, expresó la embajadora sueca en Colombia, Helena Storm.

El hecho que desató la polémica por el uso de zapato informal en un encuentro entre dos naciones, plantea la discusión que, sigue abierta desde las redes sociales, resulta interesante. Muchos sostienen que no importa realmente el protocolo de vestimenta, sino los temas abordados y el relacionamiento que se tenga por parte de los países a través de las diferentes carteras. Mientras que otros, con voces un poco más tradicionales, agregan que estas vestimentas se deben reservar para ocasiones más informales.

SEGUIR LEYENDO: