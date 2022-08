Conductor señalado de embestir a ciclista al norte de Bogotá se defiende: “escuché disparos al aire y golpes en el carro”

Conductor le echó encima la camioneta a un ciclista en Bogotá

Un hombre identificado como Cristian Mauricio Chalarca protagonizó un polémico suceso en la mañana del jueves 25 de agosto, al norte de Bogotá. Lo ocurrido se dio a conocer luego de que en un video quedara registrado el momento en el que él se transportaba en una camioneta que terminó chocando a un hombre en bicicleta, quien se quejó por lo sucedido y minutos después varias personas rodearon el vehículo para reclamar por el presunto choque.

La reacción de Cristian Chalarca fue la de avanzar con su vehículo poco a poco hasta acelerar y retirarse del lugar del suceso. Según lo señaló a El Tiempo, se llenó de temor luego de que varios ciudadanos lo rodearan y le pegaran a su camioneta, inclusive resaltó que escuchó disparos, motivo por el cual decidió irse.

“Huí por nerviosismo y porque escuché disparos al aire y golpes en el carro. Me rompieron el vidrio trasero y el panorámico. No quería que me lincharan como le pasó al conductor que atropelló a un indígena”, destacó al mismo medio el conductor de la camioneta.

Conductor le echó encima la camioneta a un ciclista en Bogotá. Foto: Captura video

Chalarca, quien manifestó ser comerciante de Corabastos, notificó que él lo único que llevaba en su camioneta era una mercancía avaluada en siete millones de pesos, aproximadamente, y en efectivo tenía quince más, motivo por el cual también tuvo temor de la agresividad de algunos ciudadanos.

El acusado se presentó en horas de la tarde el viernes 26 de agosto, de manera voluntaria, a la Dirección de Tránsito y Transporte para relatar lo sucedido debido, ya que según él, algunas personas están tergiversando la información sobre lo ocurrido.

El conductor de la camioneta también recalcó que él nunca fue detenido por la policía, como varias personas lo mencionaron y Chalarca señaló que tomará algunas medidas para que no lo sigan difamando. Afirmó a El Tiempo, que los daños que realizaron algunos ciudadanos a su vehículo le cuestan varios millones.

“Voy a interponer denuncias por daños y perjuicios y por daño en bien ajeno. Me amenazaron unos motociclistas y los daños del carro me valen de 15 a 20 millones de pesos”

Respecto de los motociclistas a los que hizo referencia el comerciante, existe otro video en el que calles más adelante de donde se presentaron los hechos, se ve que el conductor de la camioneta es alcanzado por varios ciudadanos en moto que lo increpan por haber escapado del lugar y expresan que por la forma en el que se le ven los ojos, el conductor del carro se encontraba bajo los efectos de una sustancia psicoactiva o alcohólica.

Por otra parte, en cuanto al ciclista se conoció que su nombre es Rafael Andrés Navarro Crane y en entrevista con El Tiempo notificó que al conductor nunca le hicieron la prueba de alcoholemia, debido a que los policías que respondieron al llamado no eran de tránsito.

“Iban dos tipos borrachos y/o drogados en el carro de placas JXY688. El conductor era Cristian Mauricio Chalarca Botero. Me encerraron al lado derecho y luego al izquierdo porque iban en zigzag. Les reclamé con el semáforo en rojo y me atropellaron, luego un ciclista les reclamó y se bajaron a agredirlo con los ojos rojos y casi ni podían hablar, me les paré adelante para que no se escaparan mientras llegaba la policía y vean... Luego los motociclistas los persiguieron y los cogieron entrando a la casa ahí muy cerca. Tránsito nunca llegó a hacerles pruebas. Hoy radicaré denuncia”.

