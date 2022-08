Denuncian acoso sexual en otro colegio de Cali

A las denuncias de las estudiantes del colegio Rafael Navia Varón, se sumaron las estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior. Ambas son en Cali. November 30, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez

En la Institución Educativa Normal Superior de Cali, estudiantes se manifestaron para denunciar que han sido víctimas de presunto acoso sexual por parte de al menos tres docentes de la institución. Esta protesta se da solo tres días después (22 de agosto) de las denuncias de estudiantes de entre 13 y 15 años del colegio Rafael Navia Varón hechas por la misma razón.

“Un profesor me comenzó a seguir por las redes sociales y reacciona a mis historias. Me dice también en el salón que me veo muy bonita y me toca la espalda, me dice que de una vueltica. Me parece muy mal de su parte y me siento mal”, dijo una de las estudiantes de la Normal Superior a la emisora Blu Radio.

Según se conoció, en dicha institución alrededor de 25 jóvenes han denunciado a tres docentes por decirles “frases de doble sentido”, intimidarlas con halagos no consentidos, o incluso, por hostigarlas a través de redes sociales. “Hace un mes tuvimos una mesa de directivos, donde se hicieron todas las denuncias correspondientes, a las que ellos hacen caso omiso”, aseguró Steven Candamil, vocero de la asociación de padres, al Noticiero 90 Minutos.

Al respecto, el secretario de Educación, Darwin Lenis, manifestó para el periódico El Espectador que “estas denuncias que hemos recibido ya las activamos con Fiscalía, con Personería y estamos trabajando con Salud. Una vez tengamos las investigaciones, terminarán en sanciones de orden disciplinario, e incluso, en destituciones”. Luego agregó que “la Secretaría siempre va a actuar con celeridad en situaciones de abuso o de acoso que afecten los derechos humanos”.

Lo sucedido en el colegio Rafael Navia Varón

A través de redes sociales, estudiantes de esta institución educativa señalaron a al menos a tres profesores por acoso sexual. “Nos han tocado, nos han hecho comentarios de doble sentido, nos persiguen, nos tratan de tocar y abrazar.”, dijo la representante de las estudiantes para el portal 90 Minutos. Añadió que algunos de los comentarios que les han hecho son “a mí me gustan las niñas de senos grandes”, o “les voy a gastar helado para que se pongan a chupar”.

Como es usual en estos casos, y al ser menores de edad, las estudiantes han tenido miedo a denunciar los acosos. Por eso, decidieron unirse y hacer una denuncia colectiva. “Nosotras hemos acudido a funcionarios del colegio y lo único que nos dicen es que tenemos que hablar con los profesores, esa es la única solución que nos dan; pero han pasado muchos años y nunca han hecho nada, entonces decidimos hablar.”, indicó la representante.

Por su parte, el rector de la institución, Carlos Giraldo Bolaños, aseguró que se enteró de la situación a través de las redes sociales y que solo ha tenido conocimiento de un caso. “Hicimos la activación de la ruta integral (...) sin embargo, los profesores tienen derecho al debido proceso”, dijo.

El secretario de Educación dijo que “nosotros le hemos expresado que hagan la denuncia formal. Hay que tener mucho cuidado cuando se ponen cosas en las redes sociales y no se tienen legitimadas o documentadas, porque se encuentra en riesgo la integridad física y la seguridad de las personas implicadas en este acoso”, e invitó a hacer las respectivas denuncias a la Fiscalía. “Sí es preocupante para nosotros como secretaría de Educación, porque son casos que van en crecimiento en términos de denuncias”.

