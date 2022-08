Abogado de Nairo Quintana dio esperanzas sobre el caso del ciclista colombiano

Nairo Quintana toma la decisión de no ir a la Vuelta a España para defenderse ante el TAS. Foto tomada del Twtter de Nairo Quintana

Nairo Quintana atraviesa uno de sus momentos más complicados de su carrera deportiva y no por condiciones físicas, sino por una sanción que le ha impuesto la UCI, acusándolo de haber infringido una norma médica al haberle encontrado Tramadol en la sangre durante el Tour de Francia 2022.

El corredor colombiano ha tenido días difíciles luego de que fuera notificado como descalificado de la ronda francesa, mientras se alistaba para iniciar la Vuelta a España. El cafetero decidió renunciar a la carrera española para defender su imagen ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte, para lo cual tomó los servicios del abogado Andrés Charria, quien defendió en su momento a la ciclista María Luisa Calle por acusación de dopaje, del cual, la sacó inocente.

Charria ahora está al frente del caso y deja algunas palabras que dan esperanzas sobre el buen camino que puede tener la defensa de Nairo Quintana ante las autoridades máximas del ciclismo. Según el letrado en leyes deportivas, quien habló para NoticiasRCN.com, el ciclista boyacense saldrá adelante sin inconvenientes de este momento: “Yo creo que sí” va a prosperar cuando le preguntaron sobre el derrotero de la defensa.

Nairo no ha dado más declaraciones desde que anunció que no estaría en la Vuelta a España, pues apenas se enteró de la notificación se puso a trabajar para sacar la verdad a flote, argumentando que no tenía cabeza para competir. Para la apelación de la sanción, la UCI comunicó que solo tendría 10 días desde que se conoció la información, por lo que para el abogado resulta ser bastante “raro”, pues normalmente son 21 días.

Por otro lado, dentro de lo que le pareció un actuar cuestionable, Andrés Charria comentó que no se habría llevado a cabo el procedimiento como regularmente se debería llevar, primero porque no hubo una segunda toma de muestra para sustentar la primera prueba que le hicieron; asimismo no hubo un comunicado de resultado adverso sino una descalificación prematura del colombianos en la ronda gala.

Esto conlleva a que se dirijan principalmente al TAS y no a la UCI para poder esclarecer las acusaciones de las que ha sido objeto el campeón de Giro de Italia y la Vuelta a España.

El equipo Arkea Samsic ha tenido algunos comentarios escuetos sobre la situación del colombiano. Ahora, luego de que se dijera que renovaría por tres temporadas más con los bretones, se rumora sobre la posibilidad de terminar esta temporada separándose en caso de que la situación de Quintana no prospere, sin embargo, no pasa de ser más que un simple rumor.

Nairo tiene permiso para competir, pero hasta el momento ni el ciclista ni el equipo han determinado si lo harán pronto, incluso, esta temporada, aunque el pedalista de Cómbita, Boyacá dijo que regresaría para las carreras de final de año, nada es seguro y más teniendo en cuenta que el tema legal para comprobar que es inocente ante el TAS, se puede demorar un tiempo indeterminado.

Nada está escrito en la situación de Quintana, quien nunca había tenido un inconveniente de este tipo en su más de una década como profesional en el ciclismo.

