Propuesta del ministro de Justicia sobre los castigos a quienes hurten celulares recibió fuertes críticas

En el mes de marzo de 2022, se robaron 4 mil 529 celulares a diario.

El nuevo ministro de Justicia, Néstor Osuna, reveló una propuesta con el fin de imponerle castigo a quienes hurtan celulares, y es que el ladrón que sea sorprendido en esta actividad delictiva deberá no solo devolverle el celular a su víctimas, también tendrá que pagarle seis meses de su plan de telefonía.

El jefe de cartera, quien hizo recientemente parte de la instalación de la Comisión Accidental de Seguimiento, Vigilancia y Control de la Situación Penitenciaria y Carcelaria en la Comisión VI del Senado, señaló que desde el ministerio se han contemplado una serie de propuestas, que aún se encuentran en borrador, en las que se antepone la reparación de las víctimas sobre la cárcel, como medias de justicia restaurativa.

Las críticas e ionizaciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos afirmaron que si una persona recurría al robo de celulares no es precisamente porque tiene los medios suficientes para devolver el equipó en dinero (,si ya lo vendió) sino que también no tendría fondos para pagar seis meses el plan móvil de su víctima.

Lo anterior se planteó con el fin de remplazar la pena intramural y así también descongestionar los juzgados, donde es muy frecuente encontrar este tipo de casos.

“Más que pasar una temporada en la cárcel, ¿no le serviría más que le restituyeran el celular y que le indemnizaran el daño que le causaron? ¿No me serviría más que pudiéramos ensayar un reencuentro, que no es fácil, pero es posible, entre el agresor y la víctima? En todo eso tenemos que pensar”, señaló en su momento el nuevo minJusticia.

Una serie de expertos consultados por El Tiempo (ET) dieron su opinión sobre la propuesta del nuevo jefe de la cartera de Justicia, Néstor Osuna.

El litigante Francisco Bernate señaló que la iniciativa ayudaría a descongestionar los juzgados, aunque señaló que nunca ha visto que el victimario le pague a su víctima seis meses del plan celular, si en el 2004 se presentó un acuerdo de compensación entre las parte, esto fue posible gracias a la entrada en rigor del nuevo Código de Procedimiento Penal en el país.

Otro consultado por ese medio fue Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía, señaló que estas iniciativas son importantes, pero que se deber mirar con lupa, pues ve dificultad en la implementación de la misma. De igual manera le preocupa al exuniformado que la tarea de concertación de la indemnización por parte del ladrón quede asignada a los policías.

Por lo anterior, sería preciso hablar de cómo se implementaría esa indemnización por parte del atacante y quién sería el garante de que esto se cumpliera.

Por último, ET consultó a ex vicefiscal Francisco José Sintura, quien afirmó que con animo de descongestionar los juzgados y otros órganos judiciales estaría bien, siempre y cuando sean delitos menores, y no otro tipo de casos, como es lo son casos de índole sexual o agresiones que pongan en riego la vida de la víctima.

“Cosa muy distinta es que se pueda disponer de bienes jurídicos que interesan a todos, como los delitos sexuales, que son un atentado contra toda una comunidad, o delitos contra la vida”, señaló sobre este tema el ex vicefiscal Francisco José Sintura .

SEGUIR LEYENDO: