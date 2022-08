Profesor habría abusado de 11 estudiantes en Antioquia

Imagen de referencia. Según la Secretaría Distrital de la Mujer 724 niñas entre los 0 y 5 años de edad han sido violentadas sexualmente en 2021. Foto: Getty Images

Este 24 de agosto, en las horas de la mañana, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que junto con la Policía Nacional, llevaron a cabo la captura de un supuesto agresor sexual en la región de Antioquia. De acuerdo con el ente acusador, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un profesor de 59 años, como presunto responsable de acto sexual con menor de 14 años agravado.

La orden por parte del juez se dio tras determinar que entre febrero y abril del año en curso, el presunto victimario le habría realizado tocamiento de índole sexual a 11 estudiantes de una institución educativa del municipio de Ciudad Bolívar, suroeste antioqueño, donde laboraba como profesor de Ética y Ciencias Sociales.

Las víctimas del agresor eran estudiantes entre los 11 y 12 años de edad. Además, el sujeto habría cometido los 11 delitos en el centro de educación, de acuerdo con la denuncia, buscaba espacios que estuvieran solos y perpetraba los actos sexuales, entre las denuncias se señaló que usaba el salón de clases y en los pasillos del establecimiento educativo.

Además, la Fiscalía determinó, que sumado a la violencia sexual que ejercía en sus estudiantes, hacía comentarios morbosos a los estudiantes sobre ciertas conductas sexuales.

Este tipo de denuncias han sido recurrentes en este 2022. En el mes de marzo, las estudiantes del colegio femenino CEFA (Centro Formativo de Antioquia) de Medellín, denunciaron que algunas habían sido víctimas de acoso sexual por parte de un docente del plantel educativo.

Esta información la dio a conocer la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, luego de que se conocieran las denuncias de las estudiantes y los padres de familia hicieran reclamos. Según la funcionaria, luego del plantón que realizaron las estudiantes el 8 de marzo para dar a conocer los casos, el maestro presentó su carta de renuncia a las directivas de la institución.

La secretaria informó que desde el CEFA aceptaron la renuncia del educador, pero aseguraron que no por esto frenarán las investigaciones en su contra. “Ayer 9 de marzo recibimos la renuncia del maestro a la Secretaría de Educación, en la cual en la carta renuncia a su calidad de maestro y de profesor”, señaló Agudelo. Sin embargo, la funcionaria detalló que solo se estaba haciendo seguimiento a una denuncia que interpuso una estudiante ante la Fiscalía, pero está en específico, no fue tipificada como abuso sexual. Hasta el momento no se ha sabido nada más del caso.





Por no entregar archivos de abuso sexual interponen tutela contra el arzobispo de Medellín

En junio de este año la Corte Constitucional le ordenó a la Arquidiócesis de Medellín entregar los archivos secretos relacionados con casos de pederastia que involucrarían a miembros de la Iglesia católica al periodista Juan Pablo Barrientos.

La decisión, que se conoció el 3 de junio, con ponencia de Gloria Stella Ortiz, se tomó durante la Sala Plena con una votación unánime por parte de los siete togados presentes. La razón en todo el proceso se la llevó el reportero Juan Pablo Barrientos, autor del libro ‘Dejad que los niños vengan a mí’, en el cual se habla de abusos sexuales al interior de la iglesia.

Meses después de esa decisión, el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón, aún no ha entregado los archivos al periodista colombiano. De acuerdo con Blu Radio, Juan Pablo Barrientos interpuso un incidente de desacato contra el arzobispo por incumplir la entrega de archivos con los nombres de los sacerdotes investigados por pederastia en Medellín.





