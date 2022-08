Habría impuestos para las iglesias en la reforma tributaria, adelantó la congresista Katherine Miranda

La congresista mantiene sus intenciones de presidente la Cámara de Representantes. Foto: Colprensa

Sigue la polémica en cuanto al pago de impuestos por parte de las iglesias sin importar su religión. Una de las defensoras de esta iniciativa es la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, quien ha afirmado que “es muy posible” que se llegue a estos recaudos gracias a la Reforma Tributaria.

Los diferentes debates en el Congreso de la República sobre la reforma tributaria presentada por el presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y -según la parlamentaria- el proyecto de ley ha sido bien recibido a pesar de las críticas, pues el gobierno ha dicho que se pueden negociar o modificar algunos puntos de esta propuesta.

Si bien, desde campaña y tras las designación de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda, se ha dicho que no se va a proceder con el cobro de impuestos a las iglesias, desde la bancada del Partido Alianza Verde quiere que ese punto sea incluido en la nueva Reforma Tributaria.

Katherine Miranda afirmó que se está analizando la propuestas púes hay iglesias que tienen comportamientos muy similares a los de una empresa, por lo que sería posible el recaudo de este impuesto.

“Es muy posible (…) Se está revisando el tema de renta y el impuesto predial (…) Inicialmente, en campaña, el Gobierno dijo que no, pero es una de mis grandes banderas. Tengo claro que la mayoría de las iglesias cumplen una función social muy importante sin importar si son cristianas, católicas o evangélicas, pero hay algunas que no y se están enriqueciendo y, por la ley, no están pagando impuestos”, señaló a Blu Radio.

La congresista señaló que este impuesto de aprobarse en la nueva Reforma Tributaria se establecería sobre “ bienes exclusivos de culto, no sobre parqueaderos y un montón de bienes”.

Sobre la inquietud de muchos sobre si los impuestos de estas iglesias se tendría en cuenta los diezmos que entregan los feligreses, Katherine Miranda señaló que no se contemplaría.

En un anterior tuit, Katherine Miranda había señalado sobre este tema que: “Atea, Comunista, Diabólica, La lista es larga. Actúo a conciencia, si algunas iglesias se comportan como empresas electorales y amasan riquezas, pues que paguen como cualquier otra empresa. Eso se llama justicia y equidad tributaria”.

Recientemente la congresista Katherine Mirada se volvió a referir sobre los impuestos a las iglesias y comparó la batalla que viene librando en el Congreso como la pelea de David contra Goliat. También destacó que presidenta de las Comisiones Económicas su intención es eliminar el 4x1000.

“Yo sé que mi pelea es como la de David contra Goliat. Sin embargo, como presidenta de las comisiones económicas del Congreso daré todo por la eliminación del 4x1000 y los impuestos a las iglesias. ¡Para muchos soy terca, para mi es perseverancia para poder cumplirle a mi país!”, aseguró la representante a la Cámara en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que u no de los principales proyectos del Gobierno de Gustavo Petro es la reforma tributaria, pues han manifestado que su implementación es urgente, ya que con este esperan recaudar 25 billones en 2023 y este ya está siendo discutido en el Congreso de la República, sin embargo, ha estado en la mira de la crítica de varios políticos y muchos han cuestionado varios de sus puntos.

