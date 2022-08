María Fernanda Cabal estalló contra Francisco de Roux y el informe de la Comisión de la Verdad: “Es la plataforma política de Gustavo Petro”

“Su informe es la plataforma política de Petro”: la fuerte crítica de María Fernanda Cabal al padre Francisco de Roux. Fotos: Colprensa.

El uribismo sigue reacio al informe final que presentó la Comisión de la Verdad. De hecho, este martes 23 de agosto, el presidente de esa entidad, el padre Francisco de Roux, asistió al Senado de la República para exponer pormenores del texto y no se salvó de las duras críticas de varias congresistas del Centro Democrático como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.

De Roux exhortó a los congresistas a que empiecen a legislar en favor de la paz, lo que poco y nada le gustó a las senadoras uribistas.

“Nuestras recomendaciones pasan a pedir que el acuerdo que se firmó en La Habana se ejecute plenamente y le pedimos al Congreso que legisle y hagan las leyes que necesita Colombia para los cambios de fondo que este país requiere para que la paz sea posible. Presentamos una propuesta de transformación de la política que se tiene sobre el narcotráfico y esperamos que en el Congreso se legisle sobre eso y que Colombia entre en una decisión de regulación de la droga hacia el futuro”, exhortó el presidente de la Comisión de la Verdad.

Cabal tomó la palabra y no se ahorró los cuestionamientos hacia el sacerdote y a la entidad creada tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc. Por ejemplo, dijo que no tenía motivos para felicitar a De Roux porque, supuestamente, habría influido una ideología política en las conclusiones del informe final.

“De Roux tuvo el buen cuidado de no escoger a ningún comisionado que fuera víctima de las Farc. Esos no calificaban. Tampoco calificó ningún miembro de una organización víctima de las Farc. Esos quedaron excluidos. La selección de los comisionados fue absolutamente ideológica”, aseveró María Fernanda Cabal, quien no tuvo pelos en la lengua para asegurar que ese fue “el pecado” que cometió el sacerdote.

En otros apartes de su intervención de casi 5 minutos, y con tono airado, como ya es costumbre en la parlamentaria, se aseguró que la comisión habría desconocido que los delitos que cometió el exgrupo armado se había señalado que eran lo que la senadora llamó “una estrategia de guerra”. Incluso, dijo que todo lo que De Roux plasmó en el informe era “una falsa verdad” y hasta lo cuestionó por cómo abordó el tema de los delitos de lesa humanidad contra la niñez.

“El informe soslaya lo que significó el reclutamiento de niños. Soslaya el cómo borraron la identidad de esos menores. Soslaya el cómo los entrenaban en un colegio. El informe desconoce lo que dice la sentencia de (Elda Neyis Mosquera) alias Karina y otros desmovilizados de Justicia y Paz”, agregó.

Así mismo, admitió que, supuestamente, sí leyó el informe presentado por el organismo de paz y cuestionó a sus colegas en el Congreso que la han “regañado” por no leer las conclusiones del informe que pretende dar cuenta de lo que pasó en más de 50 años de guerra en Colombia.

“Parece que los que no han leído son ustedes. No acepto que nos den recomendaciones a los que no hemos secuestrado ni asesinado a nadie”, aseveró Cabal, quien lanzó, a su vez, una de las más duras críticas contra las conclusiones de la entidad.

“Su informe es la plataforma política de Gustavo Petro”, aseveró la congresista, a su vez que difirió, otra vez, de que De Roux le haya pedido a la comunidad internacional que no apoyara más a la Fuerza Pública colombiana.

Otra que también reaccionó fue la senadora Paloma Valencia: “Tiene la única pretensión de igualar al Estado y sus fuerzas con los grupos ilegales, y de cierta manera termina legitimando la lucha armada en este país y ese es un mal mensaje, porque Colombia lo que necesita saber es que no hay ninguna idea política que pueda autorizar a ningún colombiano (a) empuñar las armas contra los colombianos”, aseveró ante el Congreso.

