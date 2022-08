Laura Tobón dejó contundente mensaje en redes sociales sobre su etapa de posparto

Laura Tobón quiere acabar con los comentarios negativos de algunos seguidores. Critican la forma en la que ella ejecuta su maternidad. Instagram: @laura_tobon

Las redes sociales funcionan para expresar puntos de vista frente a temas controversiales o que definitivamente necesitan ser manifestados por alguien. Es por eso que Laura Tobón decidió contar la molestia que le hacen sentir algunos de los 3,8 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram y que no siempre están para apoyarla y resaltar el trabajo que realiza día a día.

La empresaria colombiana usó la herramienta de videos cortos de la aplicación mencionada para subir un clip de menos de un minuto en el que envió un mensaje sobre cómo ha vivido su etapa de maternidad, pero además aprovechó la ocasión para ser clara y precisa sobre cómo ese periodo de posparto se ve reflejado a través de las diferentes plataformas que ofrece la web.

“Existen dos estereotipos de mamás en redes sociales, la mamá perfecta que romantiza la maternidad y la mala mamá, la que simplemente no cumple las expectativas de lo que es ser una buena mamá y la verdad es que todas estamos en algún lado en la mitad. Hay días donde todo es divino y lo mejor que te pudo haber pasado es haber tenido a tu bebé, pero hay días donde la verdad solo quieres salir corriendo”, dijo Laura.





En la descripción al video escribió: “la maternidad moderna en redes sociales! Tu maternidad es tuya!! confirmennnnn‘’, dejando un mensaje de reflexión para quienes se fijan en una sola parte de todo el proceso que hay detrás de ser madre, tomando como ejemplo su experiencia en la que, aunque ha disfrutado mucho de su hijo, por ser figura pública y subir contenido de algunos de los momentos que pasan juntos, ha sido objeto de críticas por su forma de educar y criar a su pequeño.

También le puede interesar: Laura Tobón muestra las perfectas imperfecciones de la maternidad a través de sus redes sociales

Laura Tobón habla sobre la maternidad en redes sociales. Dejó un contundente mensaje. Instagram: @laura_tobon

Se trata de personas que para ella no tienen fundamento, porque en realidad no comparten el tiempo necesario para saber cómo maneja la educación de Lucca y que no deberían usar una plataforma como Instagram para dictaminar si están bien o no las actividades que ella realiza.

Tras los mensajes errados o mal argumentados que le han brindado algunos haters últimamente, puso énfasis en que aunque ningún comentario la ha llegado a afectar en realidad, aunque sí ha habido ocasiones en las que puso en duda si estaba realizando de manera satisfactoria sus labores como madre. Llegó a pensar que estaba fallando en algún aspecto.

“Lo interesante, por lo menos en mi caso, es que estoy aprendiendo a ejercer mi título de mamá frente a miles de personas. Por mi lado he recibido de todo tipo de comentarios y no ha afectado mi maternidad en lo absoluto, pero sí me ha puesto dudar si lo estoy haciendo bien o no y a la larga lo estoy haciendo a mí manera, no existe la manera correcta universal, existe tu manera correcta, tu maternidad es tuya”, concluyó la modelo.

También le puede interesar: Laura Tobón se llevó una sorpresa con un inusual y divertido postre

Laura Tobón le ha demostrado a millones de personas por medio de sus redes sociales que no ha detenido sus proyectos y que intenta mostrarse como alguien real en medio de la virtualidad. Con su último video, por los comentarios que se han visto en la misma publicación, ha logrado que muchos de sus fans la elogien como modelo a seguir y les haga pensar a quienes la han criticado que no se pueden dejar llevar por una primera impresión.

SEGUIR LEYENDO: