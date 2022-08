Iván René Valenciano dice que el Liverpool y Luis Díaz deben reinventarse

El exjugador fue duro con el jugador del Liverpool. Tomado de redes sociales.

El pasado lunes el jugador colombiano Luis Díaz jugó los 90 minutos en la derrota del Liverpool 2-1 ante el Manchester United en Old Trafford por la tercera jornada de la Premier League inglesa, en la que los dirigidos por Jürgen Klopp no han podido ganar y se hunden en el sótano de la tabla.

El desempeñó del guajiro en la cancha no fue el esperado y nuevamente las críticas volvieron a caerle al ex Junior de Barranquilla, que en la pasada jornada fue la figura del los Reds al anotar el gol del empate ante el Crystal Palace en Anfield.

No obstante, en el juego antes los Diablos Rojos, el jugador de la selección Colombia lució impreso y fue bien controlado por la saga rival, que estudió bien los movimientos del extremo de 25 años que el peor calificado del Liverpool con un 5,7 según la aplicación 365 Score.

Cabe recordar que Díaz llegó en enero pasado a las filas del Liverpool por una cifra cercana a los 45 millones de euros procedente del Porto, y tuvo una rápida adaptación en el esquema del Klopp marcando seis goles y ganando dos títulos en tan solo seis meses.

Le puede interesar: Jarlan Barrera podría alistar maletas para jugar en un grande de México

El exjugador Iván René Valenciano, que ahora hace parte del panel del programa Saque Largo de Win Sports, le sugirió a Luis Díaz modificar su estilo de juego para no lucir tan predecible a la hora de enfrentar a sus adversarios.

“Todos saben cómo juegan los equipos de Guardiola, pero se reinventa. El City se reinventa. Luis Díaz tiene que reinventarse. Ya no es un desconocido en el fútbol. Ya es una pieza fundamental en el Liverpool”.

Las declaraciones del Bombardero fueron cuestionadas por el reconocido periodista de Antena 2 Carlos Antonio Vélez en su espacio Palabras Mayores, en el que afirmó que lo dicho por Valenciano es por falta de conocimiento.

“Leía esta mañana, que dizque Lucho Díaz y el Liverpool se tenían que reinventar porque perdieron un partido frente al Manchester United. No me digan pues que ya desde Colombia la culpa es de Lucho Díaz porque no se ha ganado un partido de tres”.

Del mismo modo, el comunicador hizo referencia a las lesiones de Thiago Alcántara y la baja por expulsión de Darwin Núñez que condicional Liverpool previo al duelo ante el United.

“Todas estas cosas juntas hacen que un equipo no tenga una producción acorde a lo que se venía haciendo (...) el Liverpool de los últimos 23 partidos solo ha perdido dos (...) parece que quienes lo dicen no lo entienden o no lo ven”.

Por otro lado, el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES) dio a conocer un pronóstico de como podrían quedar las ligas del Viejo Continente a final de la presente temporada, tomando como base varios datos estadísticos.

“Las predicciones se llevaron a cabo a partir de un modelo estadístico que incluye el rendimiento de los equipos durante las dos temporadas anteriores, la experiencia de los jugadores actuales y el gasto del mercado de fichajes de los clubes”.

De acuerdo al CIES, la liga inglesa no tendría mayores cambios, dado que el Manchester City revalidaría el título conseguido en la campaña anterior, mientras que el Liverpool nuevamente se quedaría con el subcampeonato.

SEGUIR LEYENDO: