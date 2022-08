Rodrigo Ureña desmiente a Tulio Gómez, quien aseguró que el chileno le pidió cacao para volver al América

El chileno aseguró que está comprometido con el Tolima. Tomado de @rodrigo.ure18

Revuelo generaron las recientes declaraciones del máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, quien aseguró que dos jugadores que pertenecen al Deportes Tolima le habrían expresado su intención de regresar a las filas del cuadro Escarlata.

De acuerdo con las versiones, los futbolistas que querrían regresar a las toldas americanas son el volante chileno Rodrigo Ureña y el delantero que fue figura con los Diablos Rojos en la obtención de estrella 15, Michael Rangel, quienes no se encuentra a gusto en la ciudad musical de Colombia por la falta apoyo de la parcial tolimense al equipo.

Cabe recordar que durante una entrevista con el periodista Carlos El Petiso Arango, Tulio Gómez señaló que ambos jugadores podrían enfundarse la camiseta del América en 2023. “Ambos quieren volver. Me encontré con ellos hace unos meses en El Dorado. Y me dijeron: ‘Don Tulio, queremos volver porque no es lo mismo jugar con 2.000 o 3.000 personas en el estadio, que con 30.000 y 40.000 almas vibrando”.

Las palabras de Gómez no son del todo descabelladas teniendo en cuenta que semanas atrás el delantero santandereano Michael Rangel mostró su inconformidad por la baja asistencia de público al Manuel Murillo Toro de Ibagué. “Pero que también nos acompañen, porque es muy difícil llegar a un estadio y encontrar 2.000 personas que lo apoyen a uno”.

Le puede interesar: Así sería la nueva camiseta de visitante de la selección Colombia: roja y con diseños geométricos

No obstante, el jugador austral Rodrigo Ureña le salió al paso a las afirmaciones de Tulio Gómez a través de cuenta oficial de Instagram, en la que agradeció por la oportunidad que tuvo en el cuadro caleño y dejando claro que su presente es el Deportes Tolima.

“Mi agradecimiento y cariño con América de Cali es de conocimiento público y siempre será así. Agradecido de todo lo que pude lograr con el equipo y las oportunidades que me dieron y también de Don Tulio Gómez por confiar en mí, sin embargo, sus últimas declaraciones fueron desafortunadas, ya que, nunca hemos tenido ese tipo de conversaciones aún más cuando fue el club quien no tuvo ningún problema en que me fuera al no ser considerado en el proyecto deportivo institucional”.

De igual manera, el chileno de 29 años añadió: “Estoy agradecido con América de Cali, de su gente y todo lo que me entregaron y lo que pude entregar. Sin embargo, hoy mi presente es el equipo que represento, mi cabeza está puesta acá y mi compromiso es total con el Deportes Tolima y su cuerpo técnico, ya que fueron quienes confiaron en mí”.

El máximo accionista del América de Cali afirmó que Rangel y Ureña le pidieron volver. Tomado de @rodrigo.ure18

Rodrigo Ureña llegó al América en 2020 procedente del Cobresal de su país. Con la camiseta de la Mechita disputó un total de 72 encuentros, marcando dos goles y dio una asistencia en sus 3.684 minutos jugados con el club, con el que se coronó campeón de la Liga BetPlay de ese año.

En el rentado nacional, los dirigidos por Alexandre Guimarães marchan en la novena posición con 10 puntos, mientras que el Vinotinto y Oro cumple una discreta campaña al sumar 7 unidades de 24 posibles.

SEGUIR LEYENDO: