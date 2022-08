Carlos Mattos: exdirector de La Picota y tres agentes del Inpec fueron llamados a juicio

En la foto el empresario condenado Carlos Mattos por el denominado 'Caso Hyundai'. FOTO: Cortesía Policía Nacional

Durante el martes 23 de agosto, la Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario a tres dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— y al exdirector de la cárcel La Picota Wilmer José Valencia por supuestas irregularidades en el cumplimiento de una supuesta orden médica presentada al condenado empresario Carlos Mattos, que fue aprovechada por este para realizar viajes en medio de su sentencia por corrupción en el denominado Caso Hyundai.

Según el Ministerio Público, hubo anomalías en el actuar del exdirector no estuvo acorde a la orden médica proferida contra el condenado, indicando que “la remisión de la persona privada de la libertad —refiriéndose a Mattos— no se realizó con la debida vigilancia y seguridad que se requería, situación que provocó que no regresara de inmediato a las instalaciones del complejo carcelario La Picota, en la capital”.

En desarrollo...

