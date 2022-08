María Fernanda Cabal aseguró que no firmaría la propuesta de reducción de salarios de Jota Pe Hernández “ni con revolver”

María Fernanda Cabal | FOTO: Colprensa

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se desmarcó de la propuesta de reducción de salarios de los congresistas que impulsa el senador Jonathan Ferney Pulido, más conocido en la redes sociales como Jota Pe Hernández.

María Fernanda Cabal expresó en una entrevista en Tropicana que junto a Paloma Valencia tienen un proyecto que es aún “mejor”, y que implicaría la reducción de los salarios públicos altos en todas las entidades de orden nacional y territorial en el país.

“Yo no voy a firmar lo de Jota Pe. Yo no firmo ni con revolver, ni para que me hagan bullying. Aquí Jota Pe tiene que entender que esto no es amenazando y el proyecto de él no tiene futuro, se cae en la Corte”, manifestó en la entrevista con Tropicana.

También mencionó que todos los congresistas tienen libertades en firmar o no firmar lo proyectos de ley que crean que son bueno o malos para el país, y que no se debe coaccionar en ello: “Aquí cada uno tiene libertad de decisión, nosotros (los congresistas) no somos esclavos de los populistas”.

Pero el lanza en ristre contra la iniciativa de Jota Pe Hernández no terminó ahí, pues afirmó que en la misma coalición de Gobierno existió una pelea entre el exyoutuber y tres congresistas pertenecientes al Pacto Histórico por cuenta de este proyecto de ley: “Después terminaron en una ‘pelotera’ entre ‘mamertos’ fantástica. María José Pizarro, la Zuleta, la López Obregón...élite revolucionaria, ¿no? Tan rico. Esas tres con Jota Pe que casi se matan”.

María Fernanda Cabal cree que de ser aprobado este proyecto de ley se termina hundiendo cuando pase a las manos de la Corte Constitucional, pues la senadora afirma que no es posible legislativamente reducir los salarios del Congreso de tajo.

La propuesta de Jota Pe Hernández sobre la reducción de salarios a los congresistas

El proyecto de ley 097 de 2022, con autoría de Jonathan Pulido, más conocido en las redes sociales como Jota Pe Hernández, que busca reducir el salario de los congresistas a 25 salarios mínimos por medio de la eliminación de la prima especial de servicios, tuvo un gran impacto mediático, que no solo le dio visibilidad al senador de la Alianza Verde, sino que obligó a muchos congresistas a firmarlo.

“Los salarios de los congresistas se dividen de la siguiente manera. 8 millones que es el salario base, más 14 millones de gastos de representación y las primas para un total de 34 millones de pesos. Hay una forma de reformar el salario a partir de este momento y es reducir la cifra de gastos de representación”, ha señalado el senador Jota Pe Hernández.

Sin embargo, Jota Pe ya dio por finalizado el proceso de recolección de apoyos y de las 160 firmas que esperaba (100 representantes y 60 senadores), solo obtuvo 115 (55 senadores y 60 representantes). Ahora, tal como lo comentó previamente el senador, quiere que los colombianos conozcan cuáles fueron los congresistas que no estuvieron de acuerdo con reducir su salario, teniendo en cuenta la lista definitiva de los que sí firmaron su proyecto de ley.

Cabe destacar que el proyecto de Jota Pe Hernández de reducción de salarios en el Congreso no es el único, pues otros legisladores, como Iván Cepeda, Catherine Juvinao y Gustavo Bolívar, tienen proyectos similares. Aunque el presidente del Senado, Roy Barreras, ha manifestado su apoyo a la iniciativa del exyoutuber y ahora senador del partido Alianza Verde.

