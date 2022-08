Sebastián Montoya, el promisorio piloto colombiano que ya sueña con la Fórmula 1

Sebastián Montoya. Foto: Colprensa - Prema Racing

Sebastián Montoya es actualmente uno de los pilotos colombianos más reconocidos en Europa, no solo por lo que significó su padre en los deportes a motor, sino por su manera de afrontar las competencias donde hoy por día sobresale. El deportista que actualmente compite en la Formula Regional Europa, anteriormente conocida como Fórmula Renault, sumó a sus patrocinadores a RedBull, empresa que ha trabajado de la mano de Mariana Pajón en BMX, Orlando Duque, en el Mundial de Clavados en Aguas Abiertas y con escudería propia en la Fórmula 1. Con motivo de esta alianza visitó Colombia y habló con Infobae Colombia sobre su carrera.

Infobae: ¿Cómo ha sido este primer año en la Fórmula Regional Europea?

Sebastián Montoya: “Este año me he dado cuenta que soy lo suficiente rápido y lo suficientemente bueno. Busco tener un equilibrio entre la confianza y mi talento. No tengo un carro que uno disfruta trabajar, pero el cual le enseña a uno adaptarse. Eso me va ayudar para el otro año (…) En el equipo tenemos un piloto de Mercedes, un piloto de Ferrari y ahora un atleta de RedBull. Ya por el apellido me corrían bastante duro, ahora con la marca, puede ser por miedo, que al verme llegar me dejan pasar”.

¿Qué viene después de que termine su primera temporada en la Fórmula Regional Europea?

“El próximo año probablemente puedo brincar a la Formula 3, una categoría con los carros más pequeños de Fórmula, pero con las mismas pistas de la F1, en los mismos fines de semana y contra pilotos como Leclerc o Verstappen”.

Ser el hijo de Juan Pablo Montoya es un plus por tener la experiencia en casa, pero una presión por la carrera de su padre ¿Cómo hace para manejarlo?

“La gente me pregunta como manejo la presión, intento no preocuparme mucho por eso porque yo mismo soy el que más presión se pone. Yo le trabajo muy duro a esto y cuando las cosas no salen como quiero me frustro mucho. Debo entender que cuando me pongo el casco no lo hago por la gente, lo hace por uno y por el gusto por las carreras”.

¿Qué significó en su carrera firmar con RedBull y cuáles son las responsabilidades que ello conlleva?

“Es un sueño cumplido. Recuerdo en la carrera de las estrellas cuando mi tío Federico tenía a Redbull en el uniforme y me dijo bueno, tienes que ir muy rápido y algún día lo vas a lograr, ahora lo tengo en la camisa, en la gorra, en el uniforme y en el casco (…) Cambia un poco la vida, yo antes trabajaba para demostrarle a la gente que no era el hijo de Montoya sino Sebastián Montoya y quería hacer mi propia carrera. La mentalidad cambia, ahora me digo debo ir a ganar. En Spa Francorchamps (ya con patrocinio) me dije no yo no voy a ser el mejor rookie, voy para podio. No puedo ser un poquito mejor, debo ser el mejor”.

¿Que beneficio va a tener a hora como atleta de RedBull?

“Yo no quiero tener limitaciones físicas como no poder tener la suficiente fuerza para mover el timón. Ellos conocen muy bien a los atletas y creo que me pueden beneficiar en eso”.

Las facetas de Juan Pablo Montoya en la carrera de Sebastián Montoya: Padre, entrenador y compañero

“Mi papá como entrenador es el que más duro me da. El es bastante fuerte, en Asia me dio muy duro por el frio, porque el carro era muy complicado de manejar y le dije que iba a ser una temporada muy duro por lo fuerte que trabajé en la pretemporada. Las recomendaciones que me han dado es que uno debe salir a buscar a cuidar el carro. De mi papá he aprendido que es muy técnico y siempre quiere el carro de la mejor manera. De Dino me quedo con su humildad, uno va a la pista a hacer lo que tiene que hacer y el ruido llegará solo (...) He querido ganar en el campeonato de duración por lo que estoy con mi papá, espero la tercera sea la vencida. Es una de mis metas a mediano plazo”.

La Formula 1 es una afición pero por supongo una meta

“Uno cuando corre quiere llegar a Formula 1, ahorita con los patrocinadores que tengo me dan más ganas de estar entre los mejores del mundo. La Formula 1 ha crecido a un nivel mundial, ahora hay carreras que uno no creería que se haría. La de Arabia es quizás la mejor del calendario”.

¿Y cree que se puede llegar a realizar una carrera de Fórmula 1 en Barranquilla?

“Yo creo que no hay alguien que le guste más las carreras que a los colombianos. Eso lo compruebo luego de las carreras cuando veo los mensajes en Instagram, en Asía me demostraron que no estoy solo. Si pudiera correr un día Formula 1 en el país sería una cosa increíble no solo para el país sino para el deporte. Ellos no saben lo que es Colombia para el deporte, si lo traen vendría gente de Brasil de Chile, de Uruguay porque sería una carrera para la gente, no para el estrato 1.000″.

