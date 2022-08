Con Muriel y Zapata, Atalanta se enfrenta a AC Milan en la ciudad de Bérgamo

En su momento, según el portal Transfermarkt, los dos colombianos fueron una de las parejas más goleadoras de las cinco grandes ligas. Foto: Atalanta

En la segunda jornada del fútbol italiano, el Atalanta de los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata se enfrentará a AC Milan, en un verdadero partidazo, luego de haber consegeguido la victoria ante Sampdoria, en la primera fecha, con anotaciones de Rafael Tolói y Ademola Lookman.

Los dirigidos por Gian Piero Gasperini iniciaron bien el torneo y quieren seguir por la misma línea. En los últimos cinco partidos que han disputado, sumando los de la pretemporada, han conseguido dos empates y una victoria, anotando en todos los encuentros. De cara a este duelo frente a Milan, ni Edredón ni José Luis Palomino estarán disponibles. El primero se quedó afuera por lesión, y el segundo por suspensión.

Quienes sí estarán, según parece, son los colombianos del plantel. En el partido anterior, Duván Zapata fue titular, mientras que Muriel ingresó al minuto 63′.

Al final de la pasada temporada, y durante casi todo este mercado de fichajes, ambos jugadores sonaron para salir del equipo. Muriel estuvo en el radar de Juventus y Newcastle, en el fútbol inglés. Zapata también sonó para ‘Las Urracas’ e incluso para el Inter de Milán, pero ni por un lado ni por el otro se concretó algo. Así pues, los colombianos vestirán la camiseta del Atalanta por una temporada más, al menos, y esperan ser protagonistas en esta nueva edición de la Serie A.

En el caso de Muriel, desde que llegó a Bergamo, procedente de Fiorentina, ha disputado un total de 127 partidos y suma 59 goles y 21 asistencias. Hoy se encuentra en el top 10 de los jugadores más valiosos del plantel y su pase está cotizado alrededor de 20,00 millones de euros.

Luis Fernando Muriel celebra un gol ante RB Leipzig, durante un partido de UEFA Europa League. REUTERS/Annegret Hilse

Por el lado de Zapata, luego de dejar a Sampdoria en 2018, el ex de América de Cali y Estudiantes de La Plata, ha jugado 163 partidos, sumando todas las competiciones, y suma 79 goles y 37 asistencias. Es el jugador más valioso del plantel y su valor de mercado está cercano a los 28,00 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

Duvan Zapata, con Atalanta, durante un partido de UEFA Europa League ante RB Leipzig. REUTERS/Daniele Mascolo

En la temporada pasada, los dos jugadores cafeteros integraron una de las duplas en ataque más letales del fútbol italiano. Ahora, en la 2022/2023 buscarán mejorar las cosas.

Del otro lado, el AC Milan llega con el ánimo arriba tras conseguir la victoria en la fecha anterior, y por goleada, ante Udinese. Los dirigidos por Stefano Pioli se impusieron por 4 - 2, con anotaciones de Theo Hernández, desde el punto de penal, Ante Rebic, en dos ocasiones, y Brahim Díaz. Los tantos de Udinese fueron obra de Rodrigo Becao y Adam Masina.

Los Rossoneros han conseguido cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco juegos disputados por fuera de casa. En todos los partidos consiguieron anotar.

Ante Atalanta no tendrán variantes, aparentemente. AC Milan se ha mostrado muy bien en el último tiempo. El equipo viene de ser campeón de la Serie A, luego de once años sin celebrar título alguno. Una de sus características es su solidez defensiva, algo que no se vio en el compromiso ante Udinese.

Este encuentro presenta a dos equipos con un alto volumen en faceta ofensiva, pero con algunos baches en su estructura. Atalanta podría aprovechar los puntos débiles que Milan mostró en Udine, y los de Pioli, por su parte, podrían encargarse rápidamente de una nómina que se ha mostrado inestable en los últimos juegos, debido a la salida de Remo Freuler del equipo y las dudas respecto a la continuidad del ucraniano Ruslan Malinovsky.

El encuentro dará inicio a la 1:45 p.m. (hora colombiana) y junto al duelo de mañana entre Sampdoria y Juventus, promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

