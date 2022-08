Miguel Uribe asegura que Petro recibe la economía que más crece en el mundo y pregunta, ¿cuál va a entregar?

El congresista del Centro Democrático criticó a Gustavo Petro. Fotos: Colprensa

El Centro Democrático se ha convertido en el partido político de la oposición al gobierno de Gustavo Petro y varios de sus representantes se han encargado de cuestionar y criticar algunos de los nuevos proyectos o declaraciones del mandatario Gustavo Petro. Recientemente el congresista Miguel Uribe se refirió a la Colombia que recibió el nuevo jefe de Estado en cuestión de economía y se cuestionó sobre qué país entregará en un futuro.

El mandato del expresidente Iván Duque generó toda clase de comentarios y en muchos casos llegó a ser señalado por la oposición e incluso por miembros de su partido político, el Centro Democrático. Entre varios de los retos que tuvo que afrontar fue la pandemia por COVID-19 y la reactivación económica, una de los grandes objetivos del exmandatario. Sin embargo lo mencionado en varias ocasiones con respecto al crecimiento, se ha puesto en duda por algunos economistas que afirman todo lo contrario.

El senador Miguel Uribe compartió en sus redes sociales una imagen en la que se evidencia que Colombia es el país del mundo con el mayor crecimiento a nivel económico con un 12.6 % y superando a países como Portugal, España, Indonesia, Costa Rica y Canadá. Aunque no se explica de dónde proviene la información, esta señala que los datos fueron reportados por los gobiernos de momento en el segundo semestre del 2022.

Junto a la imagen, el senador del Centro Democrático resaltó en sus redes sociales que, “Esta es la economía que Petro recibe. La que más crece en el mundo”. Después se cuestionó sobre lo que sucederá en los próximos años y se preguntó, “¿Cuál va a entregar?” el actual jefe de Estado.

Esta misma imagen también fue compartida por el político David Barguil, quien mencionó que, “esta es la mejor reforma tributaria, la mejor política de generación de empleo, de disminución de la pobreza y miseria. Lograr sostener el exitoso crecimiento económico es el camino!”.

Miguel Uribe Turbay también ha sido una de las voces políticas que ha criticado fuertemente la reforma tributaria que fue presentada por el actual gobierno encabezada por el Ministerio de Hacienda y su ministro José Antonio Ocampo. El senador ha explicado en varios videos algunos de los aspectos que más le preocupan de la nueva forma de recaudo que espera implementar el gobierno nacional e incluso advirtió que esta “empobrecería” a los pensionados del país.

Sobre la reforma tributaria el senador Uribe Turbay afirmó que, “en campaña anunciaron una reforma tributaria de 70 billones, una vez ganó bajo a 50 billones. Presentó una de 25 billones y ahora están dispuesto a bajar el recaudo. No saben para qué es la plata y aun así quieren asfixiar a los colombianos”.

Sobre el impacto de esta en los pensionados, Miguel Uribe fue enfático en mencionar que, “pensionados con pensiones inferiores a 10′000.000 de pesos podrían estar sujetos a nuevos impuestos sobre la pensión. Las pensiones superiores a 5′600.000 podrían pasar de no pagar renta a pagar tarifas del 19 % al 39 %. La única forma de que un pensionado con pensión inferior a diez millones no pague renta es que no tenga ningún otro ingreso, pero sí va a tener la retención en la fuente si tiene entre 5′600.000 y 10′000.000. Esta reforma perjudica a la gran mayoría de pensionados y no es justa con las personas que han trabajado tanto tiempo para tener esta estabilidad”,

