Reforma tributaria de Gustavo Petro va a “empobrecer a los pensionados”, aseguró el senador Miguel Uribe

El congresista del Centro Democrático ha sido uno de los grandes opositores de la reforma tributaria del gobierno Petro. Foto: Colprensa

La reforma tributaria fue presentada un día después de que Gustavo Petro tomara posesión oficial como nuevo jefe de Estado. Este proyecto, el cual fue encabezado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha generado toda clase de comentarios y la oposición al actual gobierno ha dejado en claro su postura sobre este método de recaudo. El senador Miguel Uribe ha sido enfático al manifestar su inconformismo al respecto y ha señalado varios puntos que considera críticos en esta reforma.

En algunos videos que ha publicado en sus redes sociales y en su canal oficial de YouTube, el congresista del Centro Democrático ha resaltado varios puntos que considera son críticos y podrían afectar a varios sectores de la sociedad. Recientemente señaló por qué considera que la nueva reforma tributaria, “empobrecerá a los pensionados” del país.

“El gobierno de Petro sigue insistiendo que solo los pensionados con pensiones superiores a 10 millones de pesos van a pagar impuestos, eso es falso. Hoy en Colombia las pensiones son ingresos que no constituyen renta, esta reforma va a incluir a las pensiones como un ingreso que sí va a constituir renta y va a revolver este ingreso con todos los demás, es decir, van a sumar como ingreso para determinar la tarifas respectivas de renta”, afirmó el senador del Centro Democrtático.

También puede leer: Miguel Uribe hizo un balance de la primera semana del gobierno Petro, criticó el apoyo al dictador de Nicaragua

Además el congresista señaló que, “es cierto que este gobierno está proponiendo que las pensiones de hasta 1.790 uvts, es decir 5′600.000 no paguen renta, sin embargo, todas las pensiones adicionales sí van a constituir ingreso sujeto de renta y si bien no pagan renta hasta un determinado valor, la pensión sí va a ocupar el límite de ingresos exentos. Por lo tanto cualquier otro ingreso que tenga un pensionado podría llevar a que pague impuestos sobre, incluso la parte de la pensión que excede los 5′600.000. Por ejemplo si tiene arriendos, honorarios, dividendos, si vende el carro, la casa, un local comercial”.

El senador del Centro Democrático resaltó que, “esto se agrava porque dependiendo de los otros ingresos el pensionado puede terminar pagando entre el 19 % a 39 % de todos los ingresos, incluso también sobre la parte de la pensión. Algo adicional, el pensionado con pensión superior a este monto tendrá la retención en la fuente por el monto que exceda los 5′600.000 pesos mensuales, es decir es infame”.

Esto le puede interesar: Críticas al Gobierno por ausencia de Colombia en decisión de la OEA contra Nicaragua: “Gobierno pro dictaduras”

Miguel Uribe rechazó a reforma tributaria desde que se dio a conocer por parte del Ministerio de Hacienda. Para el senador, es importante tener en cuenta que esta afectará a mas personas de las que se mencionaba previamente y advirtió del impacto que esta tendría sobre los pensionados del país.

“En conclusión, pensionados con pensiones inferiores a 10′000.000 de pesos podrían estar sujetos a nuevos impuestos sobre la pensión. Las pensiones superiores a 5′600.000 podrían pasar de no pagar renta a pagar tarifas del 19 % al 39 %. La única forma de que un pensionado con pensión inferior a diez millones no pague renta es que no tenga ningún otro ingreso, pero sí va a tener la retención en la fuente si tiene entre 5′600.000 y 10′000.000. Esta reforma perjudica a la gran mayoría de pensionados y no es justa con las personas que han trabajado tanto tiempo para tener esta estabilidad”, afirmó.

El congresista del Centro Democrático ha sido uno de los grandes opositores de la reforma tributaria del gobierno Petro.,

SEGUIR LEYENDO: