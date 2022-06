Jessica Cediel regresa al quirófano para la extracción de biopolímeros y cuenta su experiencia

La modelo y actriz colombiana Jessica Cediel. Foto: Instagram @jessicacedielnet

En las últimas horas Jessica Cediel tuvo que ser sometida a una nueva intervención quirúrgica para extraerle la última “pepita” de los biopolímeros en su cuerpo, un proceso que ha debido afrontar por varios años.

A través de las redes sociales, la actriz y presentadora colombiana divulgó un video que generó preocupación entre sus seguidores, puesto que se la ve afectada tras la operación y con serias dificultades para caminar. Sin embargo, en las mismas grabaciones envió un parte de tranquilidad al asegurar que se encontraba en su vivienda para iniciar la recuperación.

“Ya en casa, nos vemos después familia. Gracias por tanto amor”, escribió Cediel en las historias de su cuenta de Instagram.

El historial de Cediel con los biopolímeros en sus glúteos ha sido complejo, y ello se produjo por un mal procedimiento estético. A partir de entonces, la actriz ha tenido que someterse a varias cirugías para extraer dicha sustancia, que pone en peligro su salud. En tiempos recientes esta manifestó afectaciones en su espalda, cambios en la coloración de la piel y dolores punzantes, entre otros.

La reconocida actriz Jessica Cediel lució muy afectada tras la última extracción de biopolímeros de sus glúteos. Video: Instragram @notifamosoos

A finales de mayo, la modelo de 40 años publicó algunas imágenes del retiro de los biopolímeros como parte de una lucha para que Instagram no censure ese tipo de contenidos. En ellos se observa cómo el cirujano plástico demarca el sector por el que realizaría la incisión, dejando en evidencia de que el corte que realizó fue para hacer una cirugía completamente abierta.

Cediel, después de haber publicado el material, difundió algunas palabras, agradeciendo el poder estar viva y haber superado dicha intervención: “Gracias Dios, porque siempre has estado conmigo… Les compartí un poquito de todo, familia. ¡Besos! ¡Los adoro! Bye”.

Cediel se practicó dicho procedimiento con el médico Martín Horacio Carrillo en el 2009 con el objetivo de aumentar el tamaño de sus glúteos. No obstante, con el paso del tiempo le fueron apareciendo bolas en esa zona del cuerpo. El proceso penal contra el especialista todavía no ha culminado, pero la también periodista ha tenido que acudir a las citadas operaciones para retirar los químicos.

Además, ha sido habitual que la famosa presentadora muestre con orgullo las cicatrices que le han dejado las intervenciones, a las cuales denomina “marcas de guerra”.

Recientemente han sido varios los casos de famosas que han debido pasar por dicha situación y que han contando lo tortuoso que es. A través de su canal de YouTube, Lina Tejeiro reveló que tuvo que sacrificar varios de sus ahorros para comprar una casa, ya que este tipo de procedimientos no son cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud – POS para hacerlo mediante la EPS.

El costo rondó entre los 30 y 40 millones de pesos, un valor que no es nada asequible para muchas personas: “Hay mujeres que no lo tienen y también son engañadas, les meten este producto, les dañan la vida y no tienen el dinero para sacarse este veneno del cuerpo, por lo que comienzan a sufrir”.

Natalia Segura, conocida popularmente como ‘La Segura’, también se vio perjudicada por los biopolímeros. Según explicó semanas atrás, la sustancia le comprometió alrededor del 30 % del músculo mayor de sus glúteos, lo cual desencadenó otros problemas.

“Estoy demasiado hinchada por la posición, por los líquidos, que sé yo. Pero ustedes ya saben que ya me sometí al procedimiento de retiro de biopolímeros, han estado superpendientes de mí, me han estado escribiendo, gracias por tantos mensajes...”, apuntó al respecto.

