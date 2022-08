Enrique Gómez sorprende con su crítica al Pacto Histórico: “¿Con que nueva atrocidad nos irá a sorprender? ¿Garavito para el ICBF?”

El excandidato presidencial arremetió contra el Pacto Histórico. Fotos: Colprensa

El excandidato presidencial y líder del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, es una de las voces que más ha criticado al presidente Gustavo Petro y a los miembros del Pacto Histórico. En las últimas semanas se convirtió en uno de los referentes políticos más fuertes de la oposición al nuevo gobierno; rechazó muchas de las medidas y proyectos que han presentado, sin embargo, uno de sus últimos comentarios que publicó en las redes sociales generó una enorme polémica.

Todo empezó por la designación del presidente Gustavo Petro a dos exmiembros del M-19 en la Dirección de Inteligencia (DNI) y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Se trata de Manuel Alberto Casanova, quien ahora será el nuevo jefe del DNI y Augusto Rodríguez quien ahora dirigirá la UNP. Esta decisión fue criticada por varios miembros de la oposición que rechazaron los nombramientos por el pasado de estas dos personas y alegaron falta de garantías.

Sobre esto, Enrique Gómez fue contundente al mencionar que, “La UNP en manos del M-19 ¿Sorprendidos? Para nada. El Gobierno Petro consiste en entregarle el país a la criminalidad. Ya lo había anunciado con su cuento del Perdón Social hecho por el Pacto en La Picota. ¿Le entregará Ecopetrol al ELN?”.

También puede leer: Enrique Gómez se molestó con la oposición por elección del nuevo contralor: “Todo sigue igual y empeorando”

Sin embargo esto no terminó ahí, ya que en otro trino se cuestionó sobre las próximas decisiones que tomará el nuevo gobierno o los miembros de la coalición: “¿Con qué nueva atrocidad nos irá a sorprender el Pacto Histórico? ¿Tornillo o Garavito para el ICBF?”.

Como era de esperarse este comentario no fue bien recibido por algunos usuarios, quienes le respondieron con varios mensajes, sin embargo, también hubo un sector de la sociedad que se mostró de acuerdo con lo mencionado por el líder del Movimiento de Salvación Nacional. Estas fueron algunas de las respuestas:

- “… o Timochenko o sandraterroristafarc o Taladro….. son muchos los candidatos …!!

- “Sus trinos son lamentables. Es necesario darle altura al debate, hay que dejar la berborrrea histórica, aléjese de Twitter y lea un libro. Proponga cosas serias”.

- “Qué desdibujado está Enrique Gómez. Me parece que dio un golpe de opinión tan positivo en el primer debate que estuvo pero hoy es uno más de la derecha que anda tuiteando cuanto disparate se le ocurre. ¡Pobre alma!”

Esto le puede interesar: Enrique Gómez aseguró que no está buscando convocar a un golpe de Estado en contra de Gustavo Petro

Recientemente el excandidato presidencial analizó al gobierno de Gustavo Petro, el cual empezó de manera oficial hace menos de dos semanas, y señaló que, “en el arranque es un despropósito plagado de mentiras, contradicciones e improvisación. A los petristas no les gusta leer o darse por enterado de eso, les molesta tener que reconocer que Petro no es más que otro politiquero sin escrúpulos o decencia alguna”.

También envió un mensaje a todos los petristas y afirmó que en los próximos cuatro años no habrá “ningún cambio para bien” ya que es algo que ya han venido demostrando en los últimos días. “A fuerza de decepciones los petristas tendrán que entender que en el Gobierno Petro no hay ni habrá ningún cambio para bien. Seguirán en la repártela de siempre no solo con los de antes, como han demostrado, sino con una nueva clase de corruptos, mucho más rapaces y cínicos.

SEGUIR LEYENDO: