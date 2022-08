Enrique Gómez aseguró que no está buscando convocar a un golpe de Estado en contra de Gustavo Petro

Enrique Gómez y Eduardo Zapateiro |FOTO: Captura de video de Twitter

En las últimas horas se ha viralizado en Twitter un video, que fue grabado hace varios días, en el que aparece el candidato presidencial quemado en la primera vuelta, Enrique Gómez, y el Eduardo Zapateiro, excomandante general del Ejército Nacional de Colombia.

En la grabación Gómez dijo: “A todos los miembros de la fuerza pública de Colombia, fuerzas militares y de la Policía: ‘Colombia si los respalda’, si los respeta, si los quiere y los vamos a proteger, no entregaremos a las instituciones. No más insultos y no más comparar a los buenos servidores con los delincuentes. No más plan pistola”. Y Zapateiro complemento: “A todos los colombianos reunidos, en familia, conocedores de la patria y sus familiares y a todos los policías y los soldados; decirles a todos que no se pueden confundir las cosas. Los villanos son los villanos y los héroes son los héroes. Estamos aquí presentes”.

Por ese video, usuarios en Twitter señalaron que Enrique Gómez -al igual que María Fernanda Cabal por otra grabación en Twitter- estaban llamando a un golpe de Estado en contra de la presidencia de Gustavo Petro que va a completar dos semanas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Enrique Gómez negó que estuviera promoviendo un movimiento en contra del gobierno de Gustavo Petro: “¿Cuál Golpe? Respaldo absoluto a las viudas y familias de nuestras FF.MM. Nuestros soldados y mandos de Policía y de Ejército están siendo irrespetados. Este video lo grabamos con el general Zapateiro el 6 de agosto con colombianos en respaldo de nuestros héroes”.

Esta palabras las complementó con una entrevista en 6AM de Caracol Radio, donde Gómez volvió a negar estar gestando un golpe de Estado en Colombia: “Hicimos una movilización organizada por la reserva activa de la Policía, en apoyo a las victimas del Plan Pistola el pasado 6 de agosto y allí me encontré con el excomandante del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro. Acompañamos a los familiares de las víctimas como un gesto de solidaridad y esto se repitió en varias ciudades del país”.

Además, señaló en 6AM cómo se había topado con el excomandante del Ejército Nacional en este evento el pasado 6 de agosto, día en que se grabó el video: “Yo conocí a Zapateiro ahí, él se ofreció muy amablemente a asesorar a Salvación Nacional. Esto debido a que el Gobierno Petro ha planteado muchas reformas a la Policía. Yo creo que no hay nadie que tenga la visión más actualizada sobre los distintos temas operacionales, y de seguridad del que se encarga el Ministerio de Defensa. Sin embargo, la leyenda negra o propaganda negra ha afectado a mi familia por décadas, son periodistas o blogueros muy afines al Gobierno Petro”.

Enrique Gómez señaló que el rumor sobre el supuesto golpe de Estado era obra de los mismos bodegueros en redes sociales que desacreditaron a otros candidatos presidenciales y que desinformaban, quienes eran afines el presidente Gustavo Petro.

“Lo vemos como una extensión de esas malas prácticas que se conocieron en campaña y son maneras de estigmatizar a la oposición. Esto es curioso porque muchísimos miembros del Gobierno actual por décadas dijeron que les estaba sucediendo. Pero ahora que están poder, los cercanos al Gobierno actual, quieren estigmatizar a la oposición”, señaló Gómez a ese medio.

Por último descalificó al presidente Gustavo Petro y afirmó que en re4des sociales lo estaban amanzanado a él y su familia, pero que no temía pue era parte de la practica de los bodegueros afines al gobierno de turno.

“Es poco trascendente. Obviamente, todos recordamos que un presidente electo por los medios de la mafia justificó el asesinato de Álvaro Gómez bajo la misma leyenda negra. Yo no tengo preocupación por mí, ni por mi familia. Eso es parte del juego de las redes, las leyendas negras”, dijo finalmente en Caracol Radio.

