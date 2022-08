Enrique Gómez se molestó con la oposición por elección del nuevo contralor: “Todo sigue igual y empeorando”

El excandidato presidencial se molestó con la oposición por la elección del nuevo contralor. Foto: Colprensa

La elección del nuevo contralor general de la República formó una enorme controversia en la actualidad política del país. Carlos Hernán Rodríguez fue elegido con el enorme apoyo de la bancada del gobierno Gustavo Petro y 260 de los 296 congresistas votaron por él en la plenaria que se llevó a cabo el pasado jueves 18 de agosto en el Congreso de la República.

Carlos Hernán Rodríguez se convirtió en el nuevo contralor del país tras recibir 166 votos en la Cámara de Representantes y 94 del Senado. En su discursó tras conocer el resultado de los sufragios resaltó al Pacto Histórico, la bancada de la Paz y al Centro Democrático: “Si estamos hablando de independencia se deben escuchar a todos los sectores y desde que me dirigí he manifestado el principio de independencia, frente al gobierno, frente al Congreso”.

Una de las razones por las que ha sido cuestionada y criticada la elección de Rodríguez, es porque va en contra del mismo discurso de campaña del actual jefe de Estado, en el que esperaba que los órganos de control fueran completamente independientes, pero el nuevo contralor cuenta con el apoyo de Gustavo Petro.

También puede leer: Video: Escolta del presidente Gustavo Petro sufrió bajón de azúcar y se desmayó

Por esta razón Carlos Hernán Rodríguez aclaró que, “quienes piensen que el Pacto Histórico toma la iniciativa de respaldar mi nombre para contralor general porque están convencidos que voy a ser un amanuense del gobierno, están totalmente equivocados. Lo único que me ha pedido la bancada del Pacto Histórico es que actúe de manera independiente y con transparencia”.

El excandidato presidencial, Enrique Gómez, quien hace parte de la oposición del gobierno de Gustavo Petro, fue uno de los que más criticó esta elección e incluso se refirió al apoyo por parte de algunos sectores de la oposición y señaló que, “Álvaro Gómez decía que el régimen no tiene vocación para reformarse ¿Cambio? ¿Cuál cambio? El cambio es que todo sigue igual y empeorando”.

Esto le puede interesar: Luis Fernando Velasco sería el alto consejero para las Regiones del Gobierno nacional

“Acabamos de presenciar todos los ciudadanos de Colombia otro vergonzoso espectáculo de nuestro Congreso Nacional. Resulta que el candidato del presidente Petro, que tanto criticó a Duque por tener a Córdoba de bolsillo, que es el señor Rodríguez, quien es el candidato de bolsillo de Petro, resultó abrumadoramente elegido por todo el mundo, incluido la oposición del Centro Democrático”, afirmó el excandidato presidencial.

Además afirmó que lo sucedido en la pasada plenaria del Congreso, “parece un plan de la clase política de este país que tanto ha rechazado la comunidad a través del voto, en donde el acuerdo es más o menos así, no mire tanto de para atrás para no tirarse del todo a Duque a cambio que no mire para adelante sobre qué va a hacer con el presupuesto el gobierno de Petro, este será un contralor que no mirará ni para adelante ni para atrás”.

Y si lee esto: Federico Gutiérrez reacciona a las primeras decisiones de Gustavo Petro como presidente de Colombia

Por último advirtió que, “pero ojo, como lo eligieron los votos de la izquierda pues no mire mucho para la izquierda, pero mire como también lo eligieron los votos de la derecha pues no mire mucho para la derecha, parece un contralor que parece ser que solo va a poder mirar al cielo y decir: ‘gracias señor, soy el hombre más poderoso de Colombia’”.

Enrique Gómez se mostró bastante molesto por la elección de Hernán Rodríguez como nuevo contralor del país y fue enfático al señalar que, “no hay cambio en el cambio. Qué tristeza para todo el Congreso, qué vergüenza que se siga violando la separación de poderes y Colombia no pueda aspirar a un verdadero control fiscal que proteja los recursos públicos de la corrupción”.

El excandidato presidencial, Enrique Gómez, cuestionó la elección del nuevo contralor

SEGUIR LEYENDO: