Video: Escolta del presidente Gustavo Petro sufrió bajón de azúcar y se desmayó

El presidente después de una presentación por parte de grupos indígenas y comunidad de la región, habló sobre el nuevo sistema de monitoreo que empezará a funcionar en todo el territorio nacional

El presidente Gustavo Petro viajó en la tarde del jueves hasta el Amazonas para adelantar una agenda que respalda la protección de la selva amazónica. Ya entrada la noche y mientras ofrecía un discurso tuvo un incidente en el que uno de sus escoltas resultó levemente afectado.

El discurso presidencial del momento hacia referencia a la importancia que tiene esta zona para el país y para el mundo, de hecho las palabras que dijo antes de que el impase ocurriera se dirigían a proteger el pulmón del mundo, como es conocido el Amazonas a nivel internacional.

De imprevisto, se escuchó un golpe en la parte posterior del cartel blanco situado a espaldas del presidente, acto seguido la bandera de Colombia cayó encima suyo, golpeándole con fuerza la cabeza y la parte alta de la espalda. Cuando el mandatario de los colombianos, que estaba claramente sorprendido, vio la bandera en el suelo y expresó: ¨¡Uy! no se me caiga Colombia”, refiriéndose a la caída de la bandera, pues para el momento, no había notado al escolta tirado en el piso.

Tan pronto como se percató del hombre de seguridad que estaba en el suelo intentó socorrerlo, al igual que los demás integrantes del esquema de escoltas presidencial. En medio de la confusión que generó el hecho, se alcanzó a oír de parte de uno de los hombres que asistió a la persona para levantarla, -un médico-, solicitó.

El hecho quedó registrado en un video que estaba capturando las palabras del presidente, en él se observa cómo el presidente Gustavo Petro y parte del esquema de seguridad atienden el hecho.

Cuando el hombre cayó, tumbó la bandera que golpeó fuertemente al presidente en su cabeza

<b>La razón del desmayo.</b>

De acuerdo a la información extendida momentos después de lo ocurrido, el hombre se desmayó a causa de un bajón de azúcar, situación que se atendió para que el hombre recobrara las óptimas condiciones de salud. Al finalizar la noche, ya tenía la fuerza suficiente como para reintegrarse al esquema de seguridad encargado de proteger al presidente.

Antes de retomar su discurso, el presidente Gustavo Petro dijo que este incidente se habría generado por extenuantes jornadas de trabajo.

“Eso se llama exceso de trabajo”, señaló el jefe de Estado.

El escolta permaneció por unos minutos sentado en una silla para que pudiera recobrar el aliento, una vez se sintió en condiciones ocupó su lugar nuevamente, en el acto el presidente le dio una palmada en la espalda.

<b>El viaje de Gustavo Petro a Leticia.</b>

En la tarde del jueves el presidente Gustavo Petro viajó hasta el Amazonas para enviar un mensaje de respaldo a la protección del Amazonas, en su llegada el jefe de Estado fue recibido por el resguardo indígena Santa Sofía en Leticia, allí integrantes de esa comunidad hicieron un pequeño ritual para celebrar la visita del mandatario. Antes de ofrecer el discurso donde ocurrió el incidente del escolta, se reunió con pobladores de la región para escuchar los y tomar nota de sus necesidades.

Luego, y en el marco del apoyo que, como presidente de la República, quiere darle a esta zona del país, ordenó a la Fuerza Pública “la captura de los grandes depredadores de la Amazonía” colombiana.

