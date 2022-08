Nuno, la banda mexicana que promete hacer saltar a los colombianos con su ‘punk rock’

Foto: Prensa Nuno

Nuno es una banda mexicana de pop punk que está de paso por Colombia, en una gira por festivales, que es, además, la primera vez que sale de México a tocar en otras latitudes.

Nuno está compuesta por Toño Rodríguez, Ricardo (Quichi) Aguirre, Raúl Bustamante y Manuel Iturralde y llegaron a Bogotá el sábado 13 de agosto en la madrugada al aeropuerto El Dorado, en donde todo iba normal hasta que los detuvieron en migración. Toño tenía circular roja de la Interpol y su visita a Colombia parecía desdibujarse.

Al final todo fue un malentendido y después de casi una hora de espera, en la que las autoridades confirmaron que Toño era Toño y no el Antonio que estaban buscando, los dejaron salir y pudieron presentarse en los festivales Rock X en Engativá y el Fortaleza Rock de Cajicá.

Ahora, la banda se toma unos días de descanso en Bogotá y se prepara para su presentación en el Car Audio Rock Festival en Itagüí el domingo 21 de agosto, por lo que, aprovechando su paso por la capital colombiana, Infobae Colombia habló con ellos sobre sus presentaciones en Engativá y Cajicá, así como de No estoy, la canción que lanzaron hoy 19 de agosto y que, pueda que tal vez, solo tal vez, la toquen en Itagüí, aunque no es muy seguro.

Foto: Tomada de Nuno en Facebook.

Ustedes vienen a Colombia, en parte, por la amistad que tienen con Apolo 7 (una banda de Zipaquirá). A raíz de esa relación, ¿cómo ven la escena rockera colombiana?

Toño: La verdad es muy buena. La verdad están llenos de gente con muchísimo talento. Si se siente como ese... no sé si es porque (nosotros) estamos más cerca de Estados Unidos, de los gringos, pero acá se siente ese ambiente hasta en el rock más latino, ¿sabes? Esa forma de hablar, de conjugar las palabras... es muy bonito.

Manuel: Obviamente cuando llegas a un lugar nuevo a tocar, así sea en tu mismo país, o mucho más en otros países, que pues obviamente no te conocen tanto y que la gente tal vez al principio. Por eso son muy importantes los primeros minutos del show como banda, porque es cuando tú estás midiendo ahí, qué tanto puede ser libre en el show o te tienes que atener a nada más tocar. Pero aquí aquí desde la primera nota que soltamos la gente empezó a saltar y hacer esa cosa –hace un movimiento circular con mano– ¿cómo le dicen? ¿Pogo? Y nosotros como wow.

Lo que nos habían dicho los Apolo era justamente eso, que la gente se entregaba mucho. Pero no pensamos que tanto y la verdad creo que ha sido de los mejores shows de la banda así y nos los vamos a llevar siempre porque es la primera vez que pisamos otro país como banda.

Qué tan diferente fue el concierto en Engativá con el de Cajicá?

Toño: Pues lo que pasa es que, en Engativá, llovió muchísimo. Entonces, la gente se hacía como un poquito hacia los lados donde había algo de techo.

Manuel: O sea, sí había unos cuates que sí estaban hasta el frente. Había uno de los chicos que se sabía casi todas las canciones, que eso fue algo que nosotros dijimos, pues igual, si conocen una canción, bien. Pero él estaba cantando todas y fue como, o sea, hasta le dimos un disco y todo así, porque pues fue un momento emotivo y está todo mojado.

La neta le agradecemos mucho eso. Eso son los momentos que hacen que sigas haciendo este tipo de esfuerzos de viajar y de estar todo el día tocando y así. Eso es lo que vale la pena.

Raúl: Creo que la sensación ha sido parecida en cuanto, o sea, nosotros con un poco de nervios y como con ansiedad de tocar, porque también que es la primera vez como en festivales. Hablamos ya visto el cartel y nos habían platicado de Kraken que es pues muy reconocida acá. Y si hay como esta ligera tensión interna como de saber que pues tenemos que darlo todo, ¿no? Y que tiene que ser un esfuerzo colectivo. Y también la sensación al final de saberlo realizado es brutal, o sea, la adrenalina se envuelve mucho con como que vemos que cada quien le está haciendo bien en su instrumento y su aporte y necesito la gente respondiendo ante, eso te motiva mucho.

¿Cómo se gestionó esta pequeña gira por Colombia?

Manuel: Pues todo empezó por la relación que tenemos de amistad con Apolo 7, tanto con los músicos tanto con las personas que los manejan. Ellos ya nos habían invitado al Car Audio Rock Festival, justamente, pero del 2020, me parece. Justo se atravesó la pandemia y se pospuso el evento y pues nosotros nos quedamos como ya íbamos a salir, íbamos a Colombia y así. Y después Apolo 7 nos volvió a visitar en noviembre de ese año...

Toño: Ni siquiera tenían que ir a no tenían que ir a Querétaro...

Manuel: Ellos tenían un concierto en Guadalajara y otro en Ciudad de México y pasaron a Querétaro, porque hicimos una gran amistad y a partir de ahí, pues también Pacho, que es el manager de de ellos, nos está ayudando con todo la gestión... y la verdad no tenemos palabras para agradecerles de que todo lo que hizo por nosotros aquí en Colombia, y también en México ya está haciendo varias cosas con nosotros.

Y todo se planeó en el Vive Latino de este año. Yo los vi en el Vive Latino y ahí me propuso como todo el plan y obviamente, pues ahorita también estuvieron saliendo otras cosas. Por ejemplo, el Festival Rock 10, eso no estaba contemplado, fue como, nos bajamos del avión y y a tocar.

También aprovechamos para grabar una canción que teníamos pendiente con Apolo 7, que empezamos en México y que se terminó el día de ayer en Zipaquirá.

Hoy fue el lanzamiento de su más reciente canción, No estoy, ¿cómo fue el proceso de composición? ¿Sigue esa línea introspectiva que nació con Cómico y Trágico?

Toño: Sí, ese fue una pequeña crisis que yo creo que nos da a todos... Venimos de un tour muy largo en México... Entonces habla sobre cómo te sientes tú, ¿no? Empezamos a platicar todos y nos salió la idea de que oye, ¿cuándo le habías platicado a alguien que te sentías mal? Y fue como ¡wow! ¡Qué fuerte! Y platicamos con con amigos y amigas... en general las mujeres, entre ellas, practican más de eso. Y nos dimos cuenta güey, por qué no lo hacemos nosotros. Entonces es una forma de invitarlos a que no se queden con eso adentro.

Manuel: Se rompe ese paradigma de que no puedes llorar o que es malo llorar o que eres un tal porque tiene sentimientos expuestos. Fue como romper con eso y que también, no está mal sentirte así, mal, pero lo que sí está mal es guardarte las cosas y no compartir, porque eso puede ir creciendo y haces una bola de que ya no puede resolver los problemas y ahí sí es cuando ya empiezan crisis mucho más densas. Este proceso es como una crisis que nos pasa a todas las personas. Y lo primero tienes que hacer es aceptarlo.

Raúl: Creo que también tiene que ver un poco con la madurez natural de los integrantes de la banda, ¿no? O sea, una banda de nueve años que empezó con temas de amor, desamor... como suele pasar y que va investigando y sintiendo todo con sus canciones.

Tocar estos temas hablan de esa madurez, de que, bueno, ya somos personas de 30 años que viven cosas... no sé, noviazgos, matrimonios, hijos, crisis existenciales, deudas... muchas deudas.

También nace, tengo entendido, de los confinamientos provocados por la pandemia, ¿cómo fue vivir como banda esos encierros?

Manuel: La verdad, nosotros intentamos verla de la mejor manera. Sé que no se podía porque había una crisis en todo el mundo y no podíamos nosotros estar en redes comunicando que estábamos muy contentos porque no. O sea, nos sirvió para empezar a componer y organizar proyectos, incluso la visita a Colombia. Y también sirvió para que Quichi (Ricardo Aguirre) se diera una nueva oportunidad con la música, porque había salido por un tiempo por cuestiones laborales y ahí fue cuando dijo, quiero regresar, vamos a hacerlo y eso también nos dio más herramientas.

Quichi: En estos dos años yo tuve mis crisis existenciales y se pudieron acomodar las cosas para regresar y aportar. Por ejemplo yo, con un punto de vista desde afuera, a pesar de que ellos no estaban como yendo de tour o no había esa posibilidad de hacer tocadas, yo lo que veía es que no pararon de estar componiendo, de estar haciendo contenido... y pues eso es importante en un proyecto, ¿no?, que no se vea que de repente ya te desapareces. Eso fue lo que noté desde afuera.

¿Y cómo fue ese regresar a la banda?

Quichi: Pues mi parte laboral cambió un poco al grado de poder tener esa flexibilidad para poder volver. Porque yo, en un momento, no quise frenar el proyecto, pues habían muchos compromisos, viajes, eventos, en los que yo no quería hacer esa esa piedrita en el camino que no pudiera dejar ir al grupo. Pero entonces se acomodaron las cosas en mi vida y pues obviamente seguimos en contacto, o sea, nunca me salieron en plan de que nos dejáramos de hablar. Todo fue muy bien porque se platicó con tiempo y se cerró todo bien. Entonces seguimos en contacto, no tan seguido, nos veíamos muy de repente y en una de esas pláticas, en las que yo les hablaba de mi situación y ellos me dicen, oye, pues si ya cambio esto que era lo que antes te podía detener, pues qué onda.

Manuel: Nosotros ya sabíamos que iba a volver... Desde que salió, yo dije, este va a volver.

Retomando lo que decía Raúl hace un momento, Nuno está por cumplir una década de carrera, viendo en retrospectiva ¿cómo ve esa evolución para llegar a la madurez que sienten han llegado con sus nuevas composiciones?

Manuel: Yo creo que justo ahorita es un choque porque antes teníamos como más distorsión, era más rápida la música y ahora estamos más enfocados a las letras, a bajarle a la distorsión, porque detectamos que a las nuevas generaciones ya la distorsión no la digieren tan fácil y pues también la gente que ha crecido con nosotros desde el inicio, justamente ya es grande. Ya no va a los mismos eventos, entonces, sí es como un proceso de adaptación como para también captar nuevas personas y tenemos que cambiar nosotros y nos sentimos cómodos con el cambio. O sea, bajarle la distorsión o quitar la batería súper llena de golpes, bajar el tempo y pues ahorita creo que estamos logrando eso y está este nuevo sencillo que se llama No estoy, que es lo más cercano al nuevo material que vamos a sacar.

Toño: Ya la composición también es más importante. No es como lucirnos, porque a todo el mundo le gusta tener su solo, sabes, pero no es eso, sino qué funciona para y por qué.

No estoy es el abrebocas a ese nuevo material que se viene, ¿qué tan distinta es esta nueva música con Cómico y Trágico? ¿O sigue por esa línea?

Toño: Sí y no. Lo que pasa es que también Cómico y Trágico fue la entrada al lado cómico y lado trágico, y yo, en lo personal, creo que en el lado del trágico habla mucho sobre estar en el escenario y sobre no estar en el escenario. Creo que sí, nos enfocamos mucho en esa parte, cuál es la diferencia entre estar arriba y cómo te sientes tú estando atrás frente a ti como a un espejo. Pues tú te bajas (del escenario) siendo un personaje, y ya cuando ves la realidad dices, ¡órale! No está tan bonito. La vida no es tan bonita como estando arriba del sendero. Yo creo que va más por ahí.

Manuel: En cuanto a cuestión del sonido. Creo que de Cómico y Trágico al No estoy sí hay una diferencia muy grande, en elementos de de los instrumentos, por ejemplo las distracciones ya son mínimas...

Toño: Hay unos sintetizadores...

Manuel: La melodía de la voz está un poquito más... este... ¿comercial?, por así decirlo. Cómico y Trágico también tenía lo suyo, pero está en específico es más... ¿cómo se diría? ¿Catchy?

Toño: Justamente estábamos platicando de que la idea era como lo compongamos como si estuviéramos en un estadio... La idea ya no es tanto que salten ni que se empujen ni nada, sino que canten. Que canten. Esa era la idea.

Manuel: La idea era esa, que te quede ese feel, que cuando escuchas una canción que es muy pegajosa, te vas al baño inconscientemente así y estás chiflando la canción, ¿no? Y eso justamente lo que estábamos pensando: estoy en un estadio. Porque nosotros siempre nos hemos visto tocando en estadios, pues si no ¿para qué haces tu banda? Todos caímos en eso, vamos a componer como si fuera un estadio, para que cuando toquemos en un estadio nos sintamos como en casa.

Raúl: Es que es mucha vulnerabilidad expresada, o sea, musical, en las letras y en el mood de la banda en general y creo que eso parte de la misma madurez y está chido.

¿Después del lanzamiento de No estoy, para cuándo habrá nuevo material de Nuno?

Toño: Son cuatro meses, ¿no?

Manuel: Yo creo, si todo sale bien, para diciembre. Estamos produciendo con una persona que ya tiene unos Grammy y así y por cuestiones también de tiempo de él, puede que se postergue. Él está en una producción con Ana Torroja y también es ingeniero de Caifanes, entonces tiene bastante trabajo, entonces es difícil sincronizarlos, pero esperemos que para diciembre ya puede estar mínimo esté listo y, tal vez el lanzamiento sea en enero.

¿Un disco completo o un EP?

Manuel: Es un EP de cuatro canciones. Sí teníamos más canciones que justamente las quisimos esperar para el disco de los 10 años que va a salir, igual durante 2023.

Después del lanzamiento de No estoy y el concierto en Itagüí, ¿qué sigue en la agenda de Nuno?

Manuel: Tenemos unas fechas justamente con la marca de guitarras que nos patrocina (Epiphone). Una es en Ciudad de México, en la glorieta Instrugentes, la entrada es gratuita, en octubre, y pues enfocaron también ahorita en en el lanzamiento de No estoy. Seguir dando haciendo medios allí en México y yo creo que para fin de año vamos a soltar unas canciones en unplugged que ya tenemos, y que presentamos hace como cuatro meses, pero fue en un foro muy chico.

Mucha gente se quedó con las ganas de verlo y nos pidieron que lo grabamos y nos pidieron fechas en otros Estados, pero desde luego, nuestro objetivo era Colombia y después de eso, yo creo que el unplugged –que incluye canciones viejas y nuevas– viene en camino.

Foto: Tomada de Nuno en Facebook.

