Valle de Aburrá enciende motores y conecta amplificadores para celebrar cuatros días del Car Audio

El valle de Aburrá será el escenario para cumplir una nueva edición de uno de los espectáculos de rock mas importantes del país Foto: vía @caraudiorockfestival

El evento que reúne a los apasionados por la velocidad, los motores, los automóviles y la música rock tendrán una cita importante desde hoy hasta el próximo domingo 21 de agosto, para disfrutar de una jornada que solo tendrá exclusividad para mayores de edad en Envigado. En esta ocasión. el protagonista será la pasión por el ruido y la cultura.

Antioquia será el punto estratégico para que cientos de personas puedan asistir a una jornada musical, donde varías vertientes del género rock serán las responsable de animar por medio de su apuesta a los asistentes que no solo disfrutarán de la música, sino de los lujos y la variedad de sistemas de automotores.

Para este año, la cita se dividirá en cuatro presentaciones, comenzando el 18 de agosto en Envigado en la sala de eventos Barnaby Jones. En esta oportunidad el evento tendrá la participación de artistas de Medellín y Valledupar, siendo estas: Sin Tendencia, Los Malkavian, Ferales y Volqueta Espacial.

Barnaby Jones será el punto de encuentro para darle inicio al festival Car Audio 2022 Foto: vía @caraudiorockfestival

La fiesta continuará el viernes 19 de agosto en la capital de los paisas: Medellín con la presentación de: Matame si Puedes (itagüí), Ostinato (Ibagué), SR Moskato (Medellín), La Real del Sonido (Bogotá) y Guaska (Medellín). Esta fecha se celebrará en el teatro al aire libre Carlos Vieco, para esta jornada, el público de todas las edades podrá ingresar.

La capital de los paisas, será el segundo punto de encuentro, en la segunda fecha del festival de música Car Audio Foto: vía @caraudiorockfestival

Por otra parte, el sábado 20 de agosto, con el apoyo de la alcaldía, el municipio de Bello dará la bienvenida al tercer día del festival con la participación de Smoth y Ennui por Bogotá; por Medellín se presentarán: Mantra Cornuta, Jaggman, Realeased Minds, Hialina y Control mientras Akariz será la cuota local en esta oportunidad. Al evento podrán ingresar personas de todas la edades.

Bello será el responsable de cumplir con la tercera jornada del festival Car Audio, en su edición 2022 Foto: vía @caraudiorockfestival

Para finalizar, el concierto central se llevará a cabo en Itagüí y contará con la presentación de 16 agrupaciones nacionales y una banda internacional. La cita será el domingo 21 de agosto en el parque de las Chimeneas, siendo este un espectáculo para todas las edades.

Cabe resaltar que para esta última jornada del festival, la banda mexicana de Pop Punk: Nuno, cerrará su primera gira por el país después de sus presentaciones en los festivales: Rock X en Engativá y el Fortaleza Rock de Cajicá.

Por su parte, la cuota nacional estará liderada por agrupaciones de un buen presente en el género, entre ellas: Apolo 7, Tequendama, la Banda del Bisonte, No Señal, Camargo, Izquierdo, Alto Grado( finalistas del programa televisivo musical; Factor x), Wanady, República de Cuervos,entre otras.

Itagüí será el escenario final para concluir cuatro días de música y cultura. En esta oportunidad el cierre estará a cargo de 17 agrupaciones Foto: vía @caraudiorockfestival

En cuanto al festival, este es unos de los más importantes de Colombia realizado en ciudades como: Bogotá, Medellín y una versión en Armenia y Bucaramanga. Desde su primera edición ha tenido la participación de múltiples artistas de géneros de rock, metal, ska, punk, entre otros sonidos.

Como ya es costumbre con el pasar de los años, el festival busca la consigna de apoyar el talento nacional desde lo emergente hasta los sonidos clásicos, permitiendo así, compartir la tarima a bandas de una larga trayectoria con estos nuevos sonidos.

Por otro lado, su importante labor ha permitido ser escenario focal para la intervención y la participación de agrupaciones de rock internacional con una gran puesta en escena y una larga carrera en la industria musical.

En sus pasadas ediciones, el público pudo ser parte de espectáculos de bandas de renombre como: L.A. Guns, Lita Ford, Alex Marley, Papa Michigan, The Iron Maidens, Sobredosis de Soda, The Hall Efect, La Severa Matacera. The Mills, Exumer, Nepentes, Manuel Medrano, 1280 Almas, Kraken, La Derecha, Doctor Krápula, entre otras.

