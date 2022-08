Congresista Jennifer Pedraza presentará demanda de nulidad en contra de la elección de contralor general

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el Partido Dignidad. Foto tomada de @JenniferPedraz

Durante la sesión en pleno que se convocó para el jueves 18 de agosto, en la que se fijaba la elección del nuevo contralor de la República, algunos asistentes se manifestaron en desacuerdo con el curso del trámite que dio a Carlos Hernán Rodríguez como el elegido para ostentar el cargo. Una de ellas fue la representante a la Cámara por el partido Dignidad, Jennifer Pedraza, quien aseguró que va a presentar una demanda de nulidad contra la elección del contralor general.

La congresista acusó a la entidad encargada de vigilar el erario público de “ejercer sicariato judicial”. De igual manera denuncio que el gobierno legislativo actual optó por seguir el camino que ha criticado de los gobiernos anteriores, al “elegir entes de control de bolsillo”, dijo la congresista Jennifer Pedraza.

Al interior del Congreso, mientras se desarrollaba la sesión en pleno, la representante a la Cámara impulsó la opción de votar en blanco para la elección del contralor, por considerar que, según la congresista, el proceso estaría viciado.

“Por todo esto presentaré demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado contra todo el proceso. La independencia de la Contraloría y el respeto de la ilegalidad es esencial para la democracia ya la lucha contra la corrupción”, señalo la congresista, Jennifer Pedraza, en su cuenta de Twitter.

Por medio de esta misma red social compartió la iniciativa que presentará ante el Consejo de Estado para tumbar la elección del contralor elegido, Carlos Hernán Rodríguez.

Trino de Jennifer Pedraza en donde manifiesta su voto en blanco. Foto tomada de @JenniferPedraz.

A pesar de la la intención de la representante, Jennifer Pedraza, de promover el voto en blanco para la elección del contralor general, la propuesta no tuvo mucho eco y finalmente, con una contundente mayoría, Carlos Hernán fue elegido con un total de 260 votos.

Tras presenciar el curso que estaba tomando esta diligencia que designó al nuevo encargado de ejercer el control fiscal del país, la congresista declinó de continuar en la plenaria y opto por retirarse del recinto.

“Siendo coherente con mis principios anticorrupción y representando a mi partido Dignidad me retiré de la Comisión Accidental encargada de elegir la lista de 10 aspirantes a la dirección de la Contraloría. La ilegalidad del Congreso anterior no se tapa con nuevas ilegalidades”, expresó la congresista Jennifer Pedraza a través de su cuenta de Twitter.

<b>Otros congresistas inconformes con el trámite desarrollado para elegir al contralor general.</b>

Carlos Rodríguez, nuevo contralor, fue elegido con una rotunda mayoría, en un principio se proyectaba como el candidato que tenía el espaldarazo de los partidos de gobierno, por otro lado los partidos tradicionales respaldaban a María Fernanda Rangel, sin embargo, y con un giro rotundo en el tramo de estos apoyos, el contralor fue elegido con votación de partidos gobernistas y opositores.

Otros congresistas expresaron su descontento con este trámite, quienes además votaron en blanco para esta elección.

“Hoy elegimos al nuevo contralor. El proceso de elección ha estado lleno de dudas y jugaditas y ha mostrado nuevamente fallas institucionales y políticas del sistema. Es urgente una reforma al equilibrio de poderes que corrija esto”, declaró Daniel Caralho, representante a la Cámara por Antioquia.

Otro de los detractores de la forma en como se desarrolló esta designación fue el senador Jota Pe Hernández, quien manifestó desde su cuenta personal de Twitter:

“Anuncio que mi voto a contralor no irá alineado a las mismas prácticas polItiqueras que ha tenido este congreso durante años. Aquí ya se sabe quién es el nuevo contralor. Muchos prometieron ser el cambio pero la verdad NO han cambiado en nada. siguen con las mismas mañas de siempre”.

