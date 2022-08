Tras atraco masivo en Monserrate, estas fueron las medidas anunciadas por la Secretaria de Seguridad de Bogotá

Imagen del cerro de Monserrate, uno de los destinos turísticos de Bogotá. Foto: Colprensa-Luisa González.

En la madrugada de hoy fue reportado un robo masivo en el histórico cerro capitalino Monserrate, las denuncias señalaron que sobre las cinco de la mañana al rededor del sendero de la montaña múltiples hombres armados abrían intimidado con armas blancas y traumáticas a indefensos transeúntes para despojarlos de sus pertenencias.

Respecto al hecho se pronunció el secretario de Seguridad Distrital Aníbal Fernández, quién indicó a la emisora radial La W, que tomarán medidas al respecto para capturar a los responsables del delito. “Ofrecemos esta recompensa para identificar a estos delincuentes que eran unos cuatro o cinco que actuaron con armas blancas y traumáticas, esperamos que la investigación que adelanta la policía nos permita llevarlos a la Policía”.

Otro de los aspectos en los que puntualizó fue en el horario de presencia de las autoridades, ya que el robo habría ocurrido una hora antes de que iniciaran labores en el cerro, además añadió que habrán más efectivos de la Policía.,

“Este hurto que se presenta esta mañana ocurre antes de que empezara el servicio de Policía, eso lo vamos a corregir porque no tiene sentido que si el sendero empieza a las 5:00 de la mañana, el servicio de Policía empiece más tarde. A partir de ahora el servicio empieza antes de las 5:00 de la mañana y vamos a aumentar los uniformados que van a acompañar este sendero, veníamos usando 25 policías, ahora vamos a tener una cobertura de más uniformados”, mencionó el secretario de Seguridad Distrital a la emisora La W.

Para concluir la intervención resaltó Aníbal Fernández cómo se ha mejorado la seguridad en la capital pero de igual manera se debe ‘ampliar el pie de fuerza’.

Uno de los primeros testimonios de las víctimas salió en la emisión de las 6:00 am de City Tv en el que indicaron “Comenzamos a ver que la gente bajaba muy apurada. Los trabajadores comenzamos a preguntarles qué ocurría y nos dijeron que los estaban atracando dos hombres con armas blancas y con armas de fuego. Algunos fueron heridos, muchos se cayeron por el afán de bajar y que las autoridades los recogieran. Pero las autoridades llegan aquí desde las 6 a.m. y no pudieron coger a nadie”.

Según señalaron un adulto mayor habría resultado herido cuando uno de los delincuentes lo golpeó con la empuñadora de la pistola en la cabeza produciéndole un leve sangrado. Otro de las denuncias circuló a través de un vídeo en la cuenta de Twitter de donde una víctima indicó que presuntamente los ladrones serían extranjeros.

“Es súper desafortunado. Llevo 20 años subiendo, subo tres veces por semana y nos atracaron llegando al primer tramo fuerte -’el pueblito’, lo denominamos nosotros los deportistas- nos salieron por delante y por detrás personas extranjeras, todos con armas de fuego”.

De igual manera la alcaldesa Claudia López condenó el hecho criminal y señaló que ha dado ordenes a las autoridades para que capturen a los responsables del delito.

“Lamento el robo y angustia causada hoy a algunos ciudadanos en Monserrate. He reiterado las instrucciones precisas a @PoliciaBogota y @SeguridadBOG para capturar a los responsables y no descuidar el dispositivo de vigilancia que deben tener los cerros orientales y Monserrate”.

