Carlos Hernán Rodríguez hizo un llamado al Congreso y afirmó que urge un estudio a fondo del control fiscal en el país

El jueves 18 de agosto el Congreso de la República eligió al exauditor general Carlos Hernán Rodríguez como nuevo líder de la Contraloría de la República. Como se esperaba desde que los partidos políticos cambiaron sus posiciones, Rodríguez obtuvo 94 votos a favor, mientras que en Cámara fueron 166.

Por segunda vez, Carlos Hernán Rodríguez será el sucesor de Felipe Córdoba. La primera fue en 2017, cuando fue elegido como auditor General. Ahora, cinco años después, Rodríguez lo reemplazará como contralor general.

Carlos Hernán Rodríguez agradeció el voto de confianza que recibió y aseguró que en concordancia con lo que busca el país para los próximos cuatro años, su gestión marcará un antes y un después en esta entidad.

Le puede interesar:Gobierno nacional presenta proyecto para eliminar la Contraloría

Desde la mañana del 18 de agosto de 2022 se rumoraba que la Contraloría General de la Nación iba estar liderada por el vallecaucano quien no sólo tuvo una votación mayoritaria sino el mayor puntaje en el concurso de méritos, 89.87%, ponderando la prueba de conocimiento, la experiencia profesional y docente, y la entrevista que le ofreció a la comisión accidental del Congreso de la República.

Esos resultados le permitieron gozar de la posición que va tener en el Gobierno de izquierda. Su elección no cayó muy bien en algunas bancadas. Ante la elección, agradeció primero al Congreso por la responsabilidad que ahora tiene en sus hombros y destacó también la importancia de su familia y sus hijos.

Con alrededor de 30 años en el servicio público, Rodríguez ha sido auditor general de la República y director nacional del Sistema de Defensa Pública de la Defensoría del Pueblo.

El respaldo lo obtuvo en la recta final de la elección, sumando los votos de movimientos que estaban interesados en la elección de María Fernanda Rangel hasta hace pocos días, como el Liberal, Conservador, de la U, Cambio Radical e, incluso, del Centro Democrático, principal partido de oposición.

Con voz pausada, como si pensara en cada palabra antes de salir de su boca Rodríguez dijo en su primer discurso: “Le doy gracias a mi familia a mi esposa y a mis hijos por su solidaridad por su comprensión, de igual manera a todos y cada uno de ustedes a los diferentes bancadas, a la bancada del Pacto Histórico, Partido Verde, Partido Conservador, a la bancada del Partido Liberal, a la de Cambio Radical, a la del Mira, de los Comunes y la U y en general, me excusan si cometo alguna imprecisión, pero dejo la última que es la primera, que hay unas personas que ha llegado aquí al congreso deben ser la bancada de la Paz”.

Mientras terminaba de dar su agradecimiento también al nuevo Liberalismo, confesó que no había sido un proceso fácil, todo lo contrario “Este fue un proceso profundamente traumático, profundamente difícil, no fue sencillo”, confesó.

Enfáticamente y tomando vocería nombrando la Constitución, declaró que es importante para él la independencia y la transparencia con colaboración que va a tener en la entidad. “Pero si estamos hablando de independencia se deben escuchar a todos los sectores y desde que me dirigí al Congreso de la República he manifestado el principio de independencia. Principio de independencia frente al Gobierno, principio de independencia frente al Congreso, pero de igual manera, no descartar un principio de colaboración armónica que existe y que no es inventado, está en el artículo 113 de la constitución política de Colombia”

Bajo esa premisa, Carlos Hernán Rodríguez dejó en claro sobre la tarea que va a tener con las contralorías generales y en especial a los gerentes de las contralorías territoriales, dejando entender que la entidad ha tenido momentos deshonrosos para el Estado.

“Un control preventivo mal utilizado es un peligro y es un riesgo y quiero desde aquí enviar una notificación y un mensaje muy claro a las contralorías territoriales pero también a las gerencias de las contralorías territoriales. las contralorías territoriales no pueden ser utilizadas como instrumento político para perseguir a un opositor, no pueden ser instrumentos de chantaje”, dijo casi gritando Rodríguez.

Su postura frente a los actos que han salpicado algunas contralorías del país también la aclara para dar tranquilidad a quienes no votaron por él. “Quienes votaron en blanco tienen su legítimo derecho a tener un grado de desconfianza de lo que se va a realizar y considero que esas personas que votaron en blanco, pues, me voy a encargar de demostrarles que no es una cuestión de simple discurso sino que vamos a tener que demostrar que estamos cambiando”, manifestó el vallecaucano.

No es en vano que haya proclamado esas palabras, pues no todos los congresistas están contentos con la elección, pues creen que hay un favoritismo por parte del Gobierno con el nuevo contralor, sin embargo, el nuevo contralor manifestó lo siguiente: “quienes piensen que el pacto histórico toma la iniciativa de presentar o representar mi nombre para contralor general porque están firmemente convencidos que voy hacer un amanuense del Gobierno, están totalmente equivocados. Lo único que me ha pedido la bancada del Pacto Histórico es que trabaje de manera independiente y de manera transparente eso fue lo que me pidieron”.

Pero no fue lo único que quiso dejar claro. Fue reiterativo con la bancada del Centro Democrático y afirmó: “La Contraloría no va ser utilizada para perseguir a los opositores políticos. Ese mismo mensaje se lo transmití ayer a la bancada del Centro Democrático y a las demás. Disculpe que hable de esas dos, pero aquí hay que entender que una cosas es el gobierno y otra cosa es el control y otra cosa, lógicamente, es el Congreso de la República”.

Por último, el nuevo contralor dijo que el pueblo colombiano debe inmiscuirse en los mecanismos de participación ciudadana.

SEGUIR LEYENDDO: