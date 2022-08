Daiky Gamboa aseguró que broma de La Liendra y Dani Duke fue una estrategia de marketing

Daiky Gamboa confesó que todo fue una estrategia de marketing para surgir como influenciador. Fotos: Instagram @daikygamboa @la_liendraa

Desde hace algunos días, los nombres de Dani Duke, Daiky Gamboa y Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, han estado en el ojo del huracán por cuenta de una publicación que realizó la pareja en su cuenta de Instagram jugándole una pesada broma al amigo de Karol G. La broma consistió en la entrega de un carro de alta gama, que después le indicaron él debía pagar con sus ganancias.

La polémica sigue encendida debido a la gran cantidad de comentarios que han surgido en redes sociales, en los que acusan a La Liendra y a su novia, de ser unos de los influenciadores cuyo contenido es uno de más pesados. Además, de la manera en la que trataron a Gamboa, al afirmar que “nunca vería un carro de alta gama en su poder”.

Recientemente, Daiky compartió a través de su cuenta de Instagram donde alcanza los dos millones de seguidores, una seguidilla de videos en los que se sinceró sobre toda la polémica que ha generado esto y comentarios negativos en contra del cafetero conocido como La Liendra, que lo llevaron a compartir también un reflexivo mensaje.

En los videos que compartió en influenciador, detalló que prefirió hablar con la verdad, pues toda esta situación de salió de las manos y agregó que no se sentía bien consigo mismo. En su descripción, aseguró que espera que esto le deje una enseñanza al igual que ocurrió con él, agradeciendo por las críticas que ha recibido también por mensajes internos.

“Vamos a hablar de la justicia que va de la mano de la hipocresía porque cuando tú te crees muy justo de señalar a alguien por algo que consideras injusto se te está olvidando la cantidad de veces que tú has hecho lo mismo o cosas diferentes (…) Yo he tratado toda mi vida, obviamente no soy perfecto, que una de mis banderas ha sido no ser ni injusto ni hipócrita y es por eso que en los dos últimos días de mi vida no he podido dormir bien”, fueron las palabras con las que abrió Gamboa en su explicación.

Tal y como lo había mencionado Dani Duke a través de sus InstaStories, todo se trató de una actuación entre los tres personajes y que se produjo en uno de los concesionarios en los que La Liendra tenía pactada una pauta como parte de su trabajo como influenciador. Adicionalmente, reconoció que tiene talento para la actuación, lo que logró despertar fibras.

Le puede interesar: Andy Rivera abandonó el país, así lo dio a conocer Jhonny Rivera en sus redes sociales

La explicación que entregó Daiky Gamboa en su publicación, da cuenta de que el escándalo se generó por su regreso a Colombia para seguir trabajando en algunos proyectos que dejó en pausa, por lo que sintió que su trabajo aquí no había terminado, pero necesitaba la ayuda de sus amigos para volver a surgir.

El paisa aprovechó para pedir disculpas por lo ocurrido, pues recordó varios episodios de los cuales siempre ha criticado por el hecho que utilizan las redes sociales para hacer viral una publicación. En su relato, también contó que la decisión la tomó cuando quiso ir a la casa de Dani Duke y La Liendra, a pedirles que aclararan toda esta situación.

Agregó que siempre se ha considerado una buena persona, por lo que lamentó haberse hecho daño a sí mismo con publicaciones de este tipo y finalizó su explicación con una pequeña broma: “Le digo a Netflix que, si en algún momento se quedan sin actores, aquí hay uno buscando trabajo”.

Aquí puede ver la explicación de Daiky Gamboa sobre la polémica broma de La Liendra y Dani Duke:

La broma que le jugaron sus amigos La Liendra y Dani Duke, salió mal debido a la cantidad de críticas que recibieron

SEGUIR LEYENDO: