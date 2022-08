Daiky Gamboa le cantó la tabla a La Liendra y Dani Duke, tras ser víctima de una broma

Foto: Instagram @daiky gamboa

Sorpendidos e indignados quedaron muchos seguidores de Dani Duke en horas recientes, luego de que ella publicara un video en su cuenta de Instagram, el cual da cuenta de una pesada broma que le hizo a su amigo Daiky Gamboa y en la que también participó su novio Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra.

De acuerdo con lo expuesto en dichas imágenes, la pareja le dijo al joven que tenían una sorpresa preparada para él, y aunque al principio le dieron a entender que se trataba de una mascota, luego lo llevaron hasta un consesionario de carros a donde ingresó con los ojos vendados.

“Quiero que tú sepas que este regalo no lo hemos terminado de pagar y lo iremos haciendo poco a poco. Esto para que valores la amistad tan hermosa que tenemos y también por tu nuevo comienzo, porque yo creo en ti como nadie en la vida”, aseguró la antioqueña antes de entregarle al caleño las llaves de un Mercedes Benz color gris ceniza.

Ante lo que veían sus ojos, Daiky Gamboa se arrodillo y empezó a llorar. Además, le agradeció a Dani Duke con varios abrazos, pues creyó que le habían comprado el que sería su primer automóvil, del cual se dijo que es modelo 2022 y tiene un costo de 180 millones de pesos colombianos.

Luego de que el mejor amigo de Karol G diera una corta vuelta en el vehículo, la influenciadora decidió contarle toda la verdad: “Esto es con muchísimo esfuerzo, es un regalo no material que te quiero hacer para que visualices lo que tú deseas tener a futuro y para que quieras emprender en tu vida. Quiero que te aferres a él y no lo dejes ir porque esto es una broma”.

“¿Saben qué sentimiento tengo en este momento?, el de que a ustedes les importa un culo cómo puedan hacer sentir a las personas y no tengo ni chimba de risa (...) Les importa un culo todo lo que puedan hacerme sentir en este momento de mi vida por puros números y likes. Quizá esa es la razón por la cual ustedes tienen el carro del año y yo no, porque ustedes por likes hacen lo que sea”, aseveró Gamboa antes de retirarse del consesionario bastante enojado.

Le regalamos un carro a Daiky 🤩🤩🤫 Posted by Dani Duke on Thursday, August 11, 2022

Los comentarios a esta publicación no se hicieron esperar y la gran mayoría de internautas se mostraron enojados por lo que hicieron Dani Duke y La Liendra. Motivo por el cual la paisa se pronunció en la mañana de este viernes y manifestó que “en la industria del entretenimiento no todo es lo que parece”.

Además, aseguró que Nicolás Arrieta llamó a Daiky Gamboa y le dijo que iba a hacer una reacción a la broma.

“Estoy viendo que muchas personas amanecieron bien atacadas por la broma. Incluso, Daiky me dijo que Nicolás Arrieta le escribió que iba a hacer una video-reacción porque eso había sido indignante, y él y yo quedamos como: ‘Ok’. Hace años odiabas a Daiky y decías que tenía más coeficiente intelectual una botella de agua vacía que él, ¿pero ahora vas a salir a defender su honor? Vale, Nico, espero tu video”, concluyó.

Esta no es la primera vez que Daiky Gamboa se enoja con La Liendra, pues hace un par de meses tuvieron una fuerte discusión cuando el quindiano reveló que su amigo chocó su camioneta Porsche y no le contó lo que había sucedido, sino que le dijo varias mentiras para que no se diera cuenta.

“Él me dijo: ‘Como trabajo con Karol G y estoy organizando todo lo del concierto acá en el estadio, pues yo lo dejé en el parqueadero donde parquean los famosos, pero como había tanto carro y yo tenía tanta cosa qué hacer, se quedó cuatro días ahí parqueado’, entonces yo pensé que sí tenía congruencia porque en un estadio es muy duro sacar las cosas. Después de eso lo recogí y estaba bien, era mi carro normal, entonces me fui a donde el tipo que me lo iba a comprar e hicimos el negocio, pero cuando usted vende un carro le tiene que hacer el peritaje, que es cuando una empresa profesional revisa que todo esté original y no tenga ningún estrellón. Yo estaba tranquilo porque la camioneta estaba nueva”, expresó en unas historias de Instagram.

Lo que no esperaba La Liendra al momento de hacer el respectivo peritaje a la camioneta para entregarla al nuevo dueño, era enterarse que la verdadera razón de aquella demora fue porque Gamboa estrelló la camioneta y la mandó a reparar sin decirle nada.