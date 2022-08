Andy Rivera abandonó el país, así lo dio a conocer Jhonny Rivera en sus redes sociales

Jhonny Rivera habría confirmado que su hijo abandonó Colombia y tomó rumbo a Australia. Foto: Instagram @jhonnyrivera

Las redes sociales enloquecieron al conocer que Andy Rivera se había ido del país, pues a través de las redes sociales del cantante de música popular, Jhonny Rivera, dio a conocer la información con un emotivo video. El cantante de reguetón fue tendencia en los últimos días debido a la fuerte depresión que lo aqueja desde hace varios años y que se ha intensificado desde finales de 2021.

Esta condición fue diagnosticada por un especialista que le recomendó según indicó el artista, alejarse por un tiempo de los escenarios musicales por lo que no se le ha visto muy activo en presentaciones en público, a pesar de que recientemente viajó a Barcelona a acompañar a su padre a un concierto.

Sin embargo, los seguidores quedaron desconcertados cuando una de las primeras pistas que entregó el intérprete de canciones como Monumento, Espina de Rosa y Alguien me gusta, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con un montaje de su cara sobre un canguro en el que aseguró que ese día viajaba para Australia.

Andy Rivera confesó que viaja para Australia, sin indicar por cuánto tiempo abandona el país. Tomada de Instagram @andyrivera

Sin entregar mayores detalles al respecto, una nueva publicación del artista, en esta oportunidad hecha por su padre quien es uno de los exponentes del género popular en Colombia, Jhonny Rivera, compartió un emotivo video en el que aseguró que apenas pudo llegar a tiempo para despedirse de su hijo, que tomaba rumbo hacia la Oceanía.

“Se me va mi hijo para Australia, lo alcancé a despedir, apenas entré y él se fue, como me va a hacer de falta”, fue lo expresado por Jhonny Rivera a través de sus historias de Instagram, red social en la que acumula más de tres millones de seguidores.

Le puede interesar: Lincoln Palomeque de viaje con sus hijos y acompañado de una amiga de Carolina Cruz

Y aunque el reguetonero no se ha expresado al respecto, lo cierto es que el cantante de música popular fue enfático al asegurar que su hijo le haría mucha falta. Cabe mencionar que, tanto Jhonny como Andy tienen una relación padre e hijo que lo ha hecho inseparables, ya que comparten los duros entrenamientos del joven para mantener su musculatura.

Con las palabras expresadas por Jhonny Rivera, cargadas de un gran sentimiento, los seguidores de la dupla artística se dan por enterados que el viaje de Andy será por un largo tiempo y no lo verán en los escenarios en un futuro próximo.

Aquí puede ver el contenido completo de Jhonny Rivera cuando se despide de su hijo, mientras se aleja la camioneta en la que se dirigía al aeropuerto:

El reguetonero estaría tomando rumbo a Australia, por el momento se desconoce por cuanto tiempo estará

El pasado 9 de agosto, padre e hijo dejaron ver en sus redes sociales la colección de carros de alta gama que tienen para movilizarse por las carreteras del país: “Mi gente, ahorita me paré en ese balcón (de la casa de Andy) y la verdad me siento tan emocionado de ver todo lo que se ha logrado en 19 años, lo que les voy a mostrar, la verdad, no quiero que lo tomen presumido”.

Posteriormente, Andy Rivera describió la escena como: “Increíble esto que hay aquí en la casa”, pero ¿de qué se trató? Pues bien, padre e hijo quisieron mostrar su colección de vehículos, que casualmente terminaron reunidos en la vivienda del cantante de música urbana después de que su papá ofreciera un concierto allí. Ante la reunión de sus carros, Andy agregó: “Se juntó la flotica”.

SEGUIR LEYENDO: