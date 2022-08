Yeison Jiménez habría sorprendido con la compra de una aeronave

Yeison Jiménez habría comprado un avión para movilizarse entre ciudades. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Destaca como uno de los grandes exponentes de la música en el país, Yeison Jiménez habría sorprendido a sus seguidores al contar una anécdota de su juventud. Tal cual como ocurrió hace algunas semanas, cuando reveló que por varios años ahorro de a $1.000 pesos con lo que logró construir un imperio y montar varios de los negocios que hoy le representan también ganancias.

El intérprete de canciones como Ya no mi amor, Mi venganza y El desmadre, sorprende con cada una de sus apariciones en redes sociales en las que deja claro que proviene de una familia humilde y reconoce el pasado por el que tuvo que atravesar para llegar a consagrarse como un gran cantante, que con su voz lo ha llevado a presentarse en escenarios a nivel nacional e internacional.

Con más de 11 años de carrera artística, el artista ha visto consagrados buena parte de sus sueños como lo son la fama y el reconocimiento de sus seguidores a quienes siempre les agradece el cariño que le dan en cada una de sus apariciones. En esta oportunidad, Yeison Jiménez contó a través de sus InstaStories cuál era el sueño que tenía de niño.

“¿Alguna vez pensaste en tener un avión?”, le preguntaron al cantante, a lo que responde con un contundente “No”. Nuevamente, la persona que graba la historia de Instagram le hace una pregunta: “¿Qué fue lo máximo que querías?”, en ese momento Jiménez le responde al hombre que soñaba con tener una moto porque sus amigos tenían una.

“Yo quería una DT, porque nunca tuve una hijup*t* moto. La primera moto que yo tuve fue una AKT D690″, expresó el artista.

Pero algo llamó la atención de sus seguidores y es que mientras respondía estas preguntas que le formulaba la persona que lo acompañaba en la grabación, se escucha de fondo las turbinas del avión en el que se movilizan. Esta teoría se confirmaría, pues por las ventanas de la aeronave se aprecia que van carreteando por una de las pistas de un aeropuerto.

También destaca que cuando Yeison Jiménez responde sobre su sueño de joven con tener una moto, quien graba le dice: “Y ahora tiene un avión”, sin embargo, el artista no confirma esto y simplemente se dispone a mirar por la ventana de la aeronave.

A continuación, la publicación del cantante de música popular respondiendo sobre su sueño de juventud, mientras está al interior de su avión:

Así se pudo apreciar en las imágenes que compartió en sus redes sociales

Yeison Jiménez se quemó en un concierto con un lanzallamas

Lo que ocurrió fue que en medio de la presentación el cantante de música popular fue invitado por uno de los espectadores a tomarse un trago debido al espectáculo que estaba ofreciendo el artista. Jiménez accedió a tomarse ‘el guaro’ sin percatarse de la cercanía del objeto de su escenografía.

El cantante que se tomó ‘los guaros’ con el público, continuó con su espectáculo en el municipio de Tuluá pese a las quemaduras sufridas, hasta que al día siguiente a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram publicó la evidencia de su accidente.

“Bueno mi gente no es por quejarme, pero miren la quemada que me metí ayer, no me di cuenta, me le arrimé mucho a los lanzallamas y de la emoción vea...”, indicó ‘El Aventurero’.

