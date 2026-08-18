Colisión de lanchas en el embalse de Tominé dejó a una mujer desaparecida: restringen acceso y mantienen operativo de búsqueda en Guatavita

El accidente en el embalse de Tominé involucró a una embarcación con cuatro miembros de una familia y dejó tres rescatados con hipotermia - crédito Delegación Bomberos de Cundinamarca/Prensa

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En la tarde del lunes 17 de agosto de 2026, se reportó la desaparición de una mujer tras el choque de dos lanchas en el embalse de Tominé, en Guatavita, Cundinamarca.

El accidente involucró a una embarcación con cuatro integrantes de una familia; tres personas fueron rescatadas con síntomas de hipotermia y atendidas por los equipos de emergencia, mientras una mujer permanece desaparecida bajo las aguas del embalse.

“El resto de ocupantes de las lanchas ya los rescataron. Eh, ellos estaban obviamente con sus chalecos y todo, pero ya estaban sufrien-sufriendo de hipotermia. Entonces se sacaron del agua, se rescataron y se le están prestando los primeros auxilios con mantas térmicas”, destacaron las autoridades competentes.

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Los equipos de búsqueda detectaron una estructura metálica en el fondo del embalse, pero luego confirmaron que era una caneca - crédito Delegación Bomberos de Cundinamarca/Prensa

De acuerdo con la información suministrada por la Delegación de Bomberos Cundinamarca, tras el siniestro se activó el sistema comando de incidentes y se desplegaron operaciones inmediatas de inmersión con buzos especializados, apoyados por el personal del Club Náutico de la zona.

Las labores incluyeron un barrido superficial con botes y gancheo, cuyo objetivo era localizar la embarcación hundida y, eventualmente, hallar a la persona desaparecida. Durante las primeras maniobras, los equipos detectaron una estructura metálica en el fondo del embalse, inicialmente sospechada de ser el bote siniestrado.

Sin embargo, tras varias inmersiones se determinó que se trataba de una lata o caneca, por lo que la búsqueda continuó sin resultados positivos. La teoría principal sugiere que, al girarse la lancha, la mujer pudo haber quedado atrapada debajo de la embarcación debido al efecto de succión y a la presencia de una cámara de gas, a pesar de portar chaleco salvavidas.

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Las autoridades activaron el sistema comando de incidentes y desplegaron buzos especializados para la búsqueda en el embalse de Tominé - crédito Delegación Bomberos de Cundinamarca/Prensa

Las autoridades restringieron el ingreso de personal no autorizado al área de búsqueda, priorizando la seguridad y la eficacia de las operaciones. Las autoridades a cargo indicaron que tras el rescate de los otros ocupantes, se brindó atención de primeros auxilios y se coordinó el uso de mantas térmicas para contrarrestar los efectos de la hipotermia.

El operativo se reforzó con la llegada de buzos de respaldo procedentes de Chipaque y la disposición de equipos de rescate acuático de Villa Pinzón, Chocontá y Mesitas del Colegio.

Asimismo, en la jornada inicial, la búsqueda se apoyó principalmente en técnicas tradicionales, como el gancheo y la inspección visual, pero para el segundo día se programó la utilización de sonar, un dispositivo capaz de detectar objetos metálicos en aguas turbias, como las del embalse de Tominé. El equipo de rescate subrayó que el sonar es fundamental para localizar la embarcación y facilitar el acceso a posibles víctimas que pudieran estar atrapadas bajo el bote.

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El operativo de rescate incluyó barrido superficial con botes y gancheo para localizar la lancha hundida y a la mujer desaparecida - crédito Delegación Bomberos de Cundinamarca/Prensa

Hasta la publicación de esta noticia, las autoridades no han confirmado la identidad de la mujer desaparecida en el embalse de Tominé. La búsqueda se reanudará a primera hora del martes 18 de agosto, con el apoyo de buzos experimentados y tecnología de sonar para localizar la embarcación y avanzar en el rescate.

El comando operativo reiteró que la prioridad es encontrar a la persona desaparecida y dar respuestas a la familia, manteniendo la coordinación interinstitucional y el control de la seguridad en la zona. Igualmente, señalaron que el operativo continuará hasta agotar todas las posibilidades de localización, pese a la complejidad de la búsqueda subacuática.

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“Entonces, mañana ya tenemos mayor tecnología y este es el procedimiento que se hace. En una primera fase, pues uno hace un gancheo, lo que se hizo hoy, un barrido, eh, los buzos hacen una inmersión, pero mañana ya tenemos el equipo completo, porque pues estamos distribuidos en toda Cundinamarca”, precisaron las autoridades responsables de la búsqueda.

La identidad de la mujer desaparecida no fue confirmada y el operativo sigue con refuerzos de buzos y coordinación interinstitucional - crédito Delegación Bomberos de Cundinamarca/Prensa

Las autoridades de Guatavita y los grupos de emergencia insisten en la importancia de cumplir estrictamente las medidas de seguridad en actividades náuticas y recreativas, como el uso obligatorio de chaleco salvavidas y la supervisión de personal capacitado.