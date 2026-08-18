Abelardo de la Espriella dio a conocer la millonada que costará la reconstrucción de las ciudades impactadas por el terremoto del 10 de agosto

Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto - crédito Sergio Acero/Reuters

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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó la cifra preliminar de $30 billones en daños materiales tras el terremoto que el lunes 10 de agosto impactó a gran parte del país. Según el mandatario, la emergencia dejó afectaciones en 450 municipios distribuidos en 15 departamentos, con un saldo de 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos y 120.328 familias damnificadas.

De acuerdo con la estimación de una firma privada, el terremoto ocasionó pérdidas directas de 24,5 billones de pesos en edificaciones y 5,5 billones en infraestructura. El presidente precisó la envergadura del desastre al informar que fueron destruidas 26.945 viviendas y se reportaron daños en 285 centros de salud, así como en 2.838 establecimientos educativos.

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El propio jefe de Estado advirtió que el costo de la reconstrucción en las regiones y ciudades afectadas podría alcanzar también los $30 billones. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y asistencia en las zonas más afectadas, donde el impacto social y económico exige respuesta urgente del Gobierno nacional y de organismos internacionales.

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