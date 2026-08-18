Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Abelardo de la Espriella dio a conocer la millonada que costará la reconstrucción de las ciudades impactadas por el terremoto del 10 de agosto

El mandatario detalló la envergadura del desastre al informar que fueron destruidas 26.945 viviendas y se reportaron daños en 285 centros de salud, así como en 2.838 establecimientos educativos

Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto - crédito Sergio Acero/Reuters
Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto - crédito Sergio Acero/Reuters
Guardar

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó la cifra preliminar de $30 billones en daños materiales tras el terremoto que el lunes 10 de agosto impactó a gran parte del país. Según el mandatario, la emergencia dejó afectaciones en 450 municipios distribuidos en 15 departamentos, con un saldo de 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos y 120.328 familias damnificadas.

De acuerdo con la estimación de una firma privada, el terremoto ocasionó pérdidas directas de 24,5 billones de pesos en edificaciones y 5,5 billones en infraestructura. El presidente precisó la envergadura del desastre al informar que fueron destruidas 26.945 viviendas y se reportaron daños en 285 centros de salud, así como en 2.838 establecimientos educativos.

PUBLICIDAD

El propio jefe de Estado advirtió que el costo de la reconstrucción en las regiones y ciudades afectadas podría alcanzar también los $30 billones. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y asistencia en las zonas más afectadas, donde el impacto social y económico exige respuesta urgente del Gobierno nacional y de organismos internacionales.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaTerremoto en ColombiaSismos en ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viña Machado celebró su cumpleaños a una semana del terremoto y sorprendió con un mensaje de empatía: “Qué tiempos tan extraños”

La actriz utilizó el día de la conmemoración de su natalicio para recordar la importancia de priorizar lo esencial tras la emergencia por el fuerte temblor que sacudió al país y confirmó que pasó la fecha acompañada del cariño de su círculo cercano

Viña Machado celebró su cumpleaños a una semana del terremoto y sorprendió con un mensaje de empatía: “Qué tiempos tan extraños”

Andrés Forero contó cuál fue el “problema” en el que Jaime Andrés Beltrán metió a De la Espriella tras negarse a renunciar: “Nada tiene que ver”

Aunque el ministro de Vivienda confirmó ser el protagonista de las imágenes y no negó la autenticidad, explicó que solo compartió unas horas con su esposa y sus hijos antes de retomar sus labores; una declaración que para el senador del Centro Democrático resulta compleja

Andrés Forero contó cuál fue el “problema” en el que Jaime Andrés Beltrán metió a De la Espriella tras negarse a renunciar: “Nada tiene que ver”

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

El jugador de Atlético Nacional aún no ha debutado como profesional y ya estará en el fútbol del exterior. Su nombre es en homenaje al ganador del Balón de Oro en 1998

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

Shakira prometió abrir 10 colegios en Chocó y llamó a saldar la deuda histórica con el departamento: “No podemos permitir que vuelva a quedar en el olvido”

La cantante barranquillera reunió un millón de dólares para la reconstrucción de sedes educativas tras el terremoto y reafirmó su compromiso con la región a través de su fundación Pies Descalzos

Shakira prometió abrir 10 colegios en Chocó y llamó a saldar la deuda histórica con el departamento: “No podemos permitir que vuelva a quedar en el olvido”

Colisión de lanchas en el embalse de Tominé dejó a una mujer desaparecida: restringen acceso y mantienen operativo de búsqueda en Guatavita

La principal hipótesis señala que la ocupante habría quedado atrapada debido al efecto de succión y a una cámara de gas. El operativo de rastreo se reanudará a primeras horas del martes 18 de agosto, debido a las bajas temperaturas de la zona

Colisión de lanchas en el embalse de Tominé dejó a una mujer desaparecida: restringen acceso y mantienen operativo de búsqueda en Guatavita
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Shakira prometió abrir 10 colegios en Chocó y llamó a saldar la deuda histórica con el departamento: “No podemos permitir que vuelva a quedar en el olvido”

Shakira prometió abrir 10 colegios en Chocó y llamó a saldar la deuda histórica con el departamento: “No podemos permitir que vuelva a quedar en el olvido”

Shakira anunció que aportará un millón de dólares para reconstruir escuelas en Chocó y pidió ayuda internacional

Shakira llegó al Chocó para recorrer las zonas golpeadas por el terremoto y anunciar ayudas

Sebastián Vega pidió empatía para los que retoman sus labores tras el terremoto: “Trabajar no significa que no nos duela”

Andrea Tovar lidera brigadas de salud y entrega de medicamentos tras el terremoto que sacudió Chocó

Deportes

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

Edwin Cardona prometió que nunca iba a jugar para Millonarios, ni para Independiente Medellín y explicó por qué lo hizo para América

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el duelo de octavos de final por Copa Libertadores 2026

Video | Gol de Jhon Jáder Durán con Benfica en Portugal: Richard Ríos ingresó desde el banco de suplentes

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, aseguró que Hugo Rodallega está a la altura del uruguayo Luis Suárez