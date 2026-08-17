Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, aseguró que Hugo Rodallega está a la altura del uruguayo Luis Suárez

En entrevista con Diego Rueda, el entrenador de Independiente Santa Fe, Pablo Repetto, aseguró que Hugo Rodallega, jugador del equipo que dirige, está a la altura de Luis Suárez - crédito Diego Rueda/YouTube

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Hugo Rodallega, delantero colombiano actualmente en Independiente Santa Fe, está a la altura de Luis Suárez, el atacante uruguayo que milita con inter de Miami por esta época. Eso aseguró el entrenador del equipo bogotano, Pablo Repetto, al momento de hacer una analogía sobre los jugadores de experiencia que ha dirigido a lo largo de su carrera. No solo de Suárez, Repetto aseguró que Rodallega también está a la altura de Antonio Valencia, leyenda del fútbol ecuatoriano y Roque Santacurz, mítico delantero del fútbol boliviano.

“En mi carrera siempre me han tocado jugadores de ese tipo, que regresan al fútbol de su país para retirarse o llegar a la etapa final de su carrera. Haciendo una comparación, Hugo, al igual de Suárez, Antonio y Roque, son queridos tanto dentro, como fuera de su país, y eso es muy valioso”, aseguró Pablo Repetto en entrevista con Diego Rueda, quien también resaltó las cualidades de liderazgo, goleador y con una gran trayectoria de Hugo Rodallega.

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La afirmación llamó la atención, particularmente por la mención del nombre de Luis Suárez, leyenda del fútbol uruguayo y con casi el doble de goles en su trayectoria a los anotados por Hugo Rodallega.

Luis Suárez ha anotado 611 goles como futbolista profesional, mientras que Hugo Rodallega ha hecho 324 - crédito Reuters/Colprensa

Estadísticas de Hugo Rodallega en su carrera

2023-2027: Santa Fe — 165 partidos, 62 goles.

2021-2023: Bahía — 22 partidos, 7 goles.

2019-2021: Denizlispor — 69 partidos, 20 goles.

2016-2019: Trabzonspor — 80 partidos, 35 goles.

2015-2017: Akhisar Belediyespor — 54 partidos, 25 goles.

2012-2015: Fulham — 75 partidos, 20 goles.

2008-2012: Wigan Athletic — 117 partidos, 24 goles.

2007-2009: Necaxa — 51 partidos, 24 goles.

2006-2008: Rayados — 32 partidos, 4 goles.

2006-2007: Atlas — 17 partidos, 5 goles.

2005-2006: Deportivo Cali — 26 partidos, 12 goles.

Y con la selección Colombia de mayores anotó ocho goles en 44 partidos oficiales, jugó dos Copa América, y participó en dos procesos de Eliminatorias al Mundial, sin hacer parte de alguna convocatoria a una Copa del Mundo.

Es decir, 698 partidos y 218 goles a nivel de clubes, más 44 partidos y 8 goles con Colombia, para un total de 742 partidos y 226 goles.

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Él es Luis Suárez, delantero con pasado en Barcelona y múltiple campeón con ese equipo, al que Repetto aseguró está a la altura de Hugo Rodallega - crédito Susana Vera/Reuters

Estadísticas de Luis Suárez en toda su trayectoria

2020-2024: Atlético de Madrid — 83 partidos, 34 goles.

2014-2020: Barcelona — 283 partidos, 195 goles.

2013-2014: Liverpool — 37 partidos, 31 goles.

2011-2013: Liverpool — 52 partidos, 38 goles.

2010-2011: Ajax — 49 partidos, 35 goles.

2007-2011: Ajax — 159 partidos, 111 goles.

2006-2007: Groningen — 37 partidos, 15 goles.

2005-2006: Nacional — 48 partidos, 12 goles.

Luis Suárez, en cambio, fue mundialista en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, además de disputar cuatro ediciones de la Copa América. En total, jugó 135 partidos oficiales con la selección de Uruguay y anotó 65 goles, que lo mantienen como el máximo goleador de ese país. En sumatoria entre clubes y selección, 883 partidos jugados y 536 goles anotados, más del doble que Rodallega.

El primer informe desde Uruguay que vincula a Pablo Repetto como nuevo entrenador de Nacional - crédito @ignaciooviedo/X

¿Qué más dijo Pablo Repetto?

El director técnico de Independiente Santa Fe también aseguró, en la entrevista con Diego Rueda, que al rival que siempre quiere vencer es a Millonarios: “Y eso es por el equipo que estoy dirigiendo, capaz si estuviera en Atlético Nacional te diría América de Cali o Medellín”, dijo el uruguayo, Agregó que, como lo había afirmado el pasado 16 de agosto, no hay posibilidad alguna de que incumpla su contrato de un año más con el equipo bogotano, y que la vinculación con Nacional de Uruguay nace de una versión periodística.

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Así mismo, no le cerró la puerta a dirigir a Peñarol de Uruguay, más adelante. “A pesar de que soy muy recordado en Nacional que es el máximo rival en ese país, pero no, uno nunca debe cerrar esas puertas”, concluyó.